Ключевые моменты:

Злоумышленники оформляли поддельную опеку на подставных лиц и вывозили детей за границу.

13 детей уже передали иностранцам, еще 12 удалось спасти в последний момент.

Троим участникам схемы сообщили о подозрении, им грозит до 15 лет тюрьмы.

Продажа детей за границу для усыновления

В Одесской области правоохранители разоблачили преступную группировку, которая за десятки тысяч долларов продавала украинских детей иностранцам под видом усыновления. Среди подозреваемых две гражданки Украины – 39-летняя и 47-летняя переводчицы, а также 49-летний основатель благотворительной организации. По данным полиции Одесской области и областной прокуратуры, они успели незаконно вывезти за границу 13 детей, лишенных родительской опеки, а еще 12 детей полицейские спасли во время спецоперации.

Схема строилась на оформлении поддельной опеки. Организаторы подыскивали подставных «опекунов» — чаще всего мужчин призывного возраста. Оформленная фиктивная опека освобождала их от мобилизации и позволяла выезжать за границу вместе с детьми. При этом злоумышленники использовали поддельные документы: фальшивые справки о доходах, фиктивные договоры аренды жилья и даже подделанные свидетельства о крещении, которые делали «опекунов» формальными крестными.

Чтобы добиться нужных решений, участники схемы оказывали давление на работников служб по делам детей и ТЦК, прикрывались связями с влиятельными лицами и даже использовали международный благотворительный фонд, которым руководил один из фигурантов, живущий за рубежом. Так они получали разрешения на опеку, отсрочки от мобилизации и разрешения на выезд детей за границу.

Преступники вывозили сирот из Донецкой, Запорожской, Львовской, Николаевской, Одесской и Черкасской областейв другие страны и передавали их иностранцам для воспитания и незаконного усыновления. За каждую «сделку» они получали крупные суммы.

Теперь трое участников — две жительницы Львова, включая организатора, и их сообщник из-за границы — получили подозрения по ряду тяжелых статей: торговля людьми, незаконная переправка через границу и подделка документов. Максимальное наказание по этим статьям — до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Двух подозреваемых уже задержали, суд назначил им содержание под стражей с залогом более 2 млн грн. Следствие продолжается — полиция устанавливает всех, кто мог быть причастен к незаконной схеме.

