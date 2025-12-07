Ключевые моменты

Будет предоставлен беспроцентный кредит

По информации пресс-службы Одесской ОВА, Итальянское правительство согласилось предоставить 30 миллионов евро на строительство современного медицинского корпуса для Одесской областной детской больницы. Правда, это будет беспроцентный кредит.

Следует отметить, что после завершения работ 260 детей Одесской области смогут одновременно получать стационарную помощь. Новый корпус также будет включать 8 высокотехнологичных операционных и полностью обновленную инфраструктуру европейского образца.

Добавим, Одесская областная детская клиническая больница предоставляет широкий спектр медицинской помощи. Заведение известно своей работой в сердечно-сосудистой хирургии и других специализациях.

Напомним, Италия также предоставляет Одесской области грант в размере 6,1 миллиона евро, направленный на обновление оросительных систем. Эти средства имеют большое значение в условиях засухи, поскольку от надежности систем полива зависит продовольственная безопасность региона и страны в целом.

Следует отметить, что такие инвестиции в восстановление орошения открывают новые возможности для развития сельского хозяйства Одесской области, способствуя повышению урожайности и адаптации аграрного сектора к изменениям климата.

