Одесские медики провели сложную операцию на сердце ребенка

Об этом сообщают на странице медицинского учреждения в Facebook.

Врачи Одесской областной детской больницы спасли еще одного ребенка от врожденного порока сердца – открытого артериального протока.

Специалисты применили специальный имплант путем пункции бедренной артерии. Это позволило провести операцию без разреза тканей.

По словам медиков, жизнь ребенка в безопасности. Уже через несколько дней он сможет вернуться домой.

Подобные вмешательства специалисты отделения сердечно-сосудистой хирургии областной больницы выполняют не впервые, с каждым разом оттачивая мастерство.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что в Одесской детской областной больнице хирурги провели уникальную операцию на сердце 7-летнего мальчика, в которого выстрелил старший брат.