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Одесские медики провели сложную операцию на сердце ребенка

Одесские медики провели сложную операцию на сердце ребенка

14 ноября специалисты Одесской областной детской больницы успешно провели сложную операцию на сердце ребенка с врожденным пороком. Уже через несколько дней ребенок сможет жить полноценно.

Об этом сообщают на странице медицинского учреждения в Facebook.

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Врачи Одесской областной детской больницы спасли еще одного ребенка от врожденного порока сердца – открытого артериального протока.

Специалисты применили специальный имплант путем пункции бедренной артерии. Это позволило провести операцию без разреза тканей.

По словам медиков, жизнь ребенка в безопасности. Уже через несколько дней он сможет вернуться домой.

Подобные вмешательства специалисты отделения сердечно-сосудистой хирургии областной больницы выполняют не впервые, с каждым разом оттачивая мастерство.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что в Одесской детской областной больнице хирурги провели уникальную операцию на сердце 7-летнего мальчика, в которого выстрелил старший брат.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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