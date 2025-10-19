Ключевые моменты:
- В Одессе врачи успешно имплантировали кардиостимулятор годовому ребенку с врожденным пороком сердца.
- Пациент 2024 года рождения весил всего 5 кг на момент вмешательства.
- Хирургическое вмешательство прошло успешно, состояние ребенка стабильное, он выписан домой.
Как сообщили в пресс-службе ООКБ, операция прошла под руководством профессора Ю.И. Карпенко. Пациент 2024 года рождения весил всего 5 килограммов, что делало вмешательство особенно сложным.
Но несмотря на высокий риск, команда кардиохирургов провела операцию без осложнений.
Медики отмечают, что подобные операции у младенцев — крайне редкие и требуют высокой квалификации и точности.
Сейчас состояние ребенка стабильное, и он уже выписан домой под наблюдение врачей.
