Ключевые моменты:

В Одессе врачи успешно имплантировали кардиостимулятор годовому ребенку с врожденным пороком сердца.

Пациент 2024 года рождения весил всего 5 кг на момент вмешательства.

Хирургическое вмешательство прошло успешно, состояние ребенка стабильное, он выписан домой.

Как сообщили в пресс-службе ООКБ, операция прошла под руководством профессора Ю.И. Карпенко. Пациент 2024 года рождения весил всего 5 килограммов, что делало вмешательство особенно сложным.

Но несмотря на высокий риск, команда кардиохирургов провела операцию без осложнений.

Медики отмечают, что подобные операции у младенцев — крайне редкие и требуют высокой квалификации и точности.

Сейчас состояние ребенка стабильное, и он уже выписан домой под наблюдение врачей.

