Ключевые моменты:

Вводится обязательная бесплатная прививка от ВПЧ для девочек 12–13 лет.

Полиомиелит будут прививать исключительно инактивированной вакциной.

Графики прививок обновлены по европейским стандартам.

Новый календарь прививок в 2026 году

Одесский областной центр контроля и профилактики заболеваний сообщил, что в Украине обновляется Национальный календарь профилактических прививок. Изменения вступают в силу 1 января 2026 года и приводят систему вакцинации к международным стандартам.

Главные нововведения — обязательная бесплатная вакцинация девочек 12–13 лет от вируса папилломы человека (ВПЧ), а также переход на инактивированную вакцину для всех прививок от полиомиелита. Эти решения основаны на европейском опыте и рекомендациях ВОЗ.

Всего Календарь охватывает защиту от 11 опасных инфекций: туберкулез, гепатит В, корь, паротит, краснуха, полиомиелит, дифтерия, столбняк, коклюш, ХИБ-инфекция и ВПЧ.

Основные изменения по прививкам:

Вирус папилломы человека (ВПЧ)

• 1 доза для девочек 12–13 лет.

• Для групп риска — возможна вакцинация с 9 лет.

Прививка снижает риски рака шейки матки.

Напомним, Одесса стала единственным городом Украины, в котором бесплатно вакцинируют детей против папилломавируса с соблюдением гендерного равенства — как девочек, так и мальчиков за счет городского бюджета.

Корь, паротит, краснуха (КПК)

• 2 прививки: в 1 год и в 4 года.

Такая схема обеспечивает более раннюю и устойчивую защиту.

Полиомиелит

• 5 прививок: 2, 4, 6, 18 месяцев и 6 лет.

• Используется только ИПВ (инактивированная вакцина).

Гепатит В

• 4 прививки: 2, 4, 6 и 18 месяцев.

• Для детей в группе риска — первая доза в день рождения.

Переход на комбинированные вакцины уменьшает количество уколов.

Туберкулез (БЦЖ)

• 1 прививка через 24 часа после рождения или позже — до 18 лет.

Детям до 7 месяцев Манту не требуется, если не было контакта с больным туберкулёзом.

Коклюш, дифтерия, столбняк

• 4 прививки: 2, 4, 6 и 18 месяцев.

• Ревакцинации в 6 и 16 лет.

• Во взрослом возрасте — каждые 10 лет.

ХИБ-инфекция

• 4 прививки: 2, 4, 6 и 18 месяцев.

Обновления касаются не только детей, которые будут прививаться по новому графику, но и тех, кто пропустил прививки или прививался по другим международным схемам — для всех предусмотрены корректирующие графики.