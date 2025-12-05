Ключевые моменты:
- Вводится обязательная бесплатная прививка от ВПЧ для девочек 12–13 лет.
- Полиомиелит будут прививать исключительно инактивированной вакциной.
- Графики прививок обновлены по европейским стандартам.
Новый календарь прививок в 2026 году
Одесский областной центр контроля и профилактики заболеваний сообщил, что в Украине обновляется Национальный календарь профилактических прививок. Изменения вступают в силу 1 января 2026 года и приводят систему вакцинации к международным стандартам.
Главные нововведения — обязательная бесплатная вакцинация девочек 12–13 лет от вируса папилломы человека (ВПЧ), а также переход на инактивированную вакцину для всех прививок от полиомиелита. Эти решения основаны на европейском опыте и рекомендациях ВОЗ.
Всего Календарь охватывает защиту от 11 опасных инфекций: туберкулез, гепатит В, корь, паротит, краснуха, полиомиелит, дифтерия, столбняк, коклюш, ХИБ-инфекция и ВПЧ.
Основные изменения по прививкам:
Вирус папилломы человека (ВПЧ)
• 1 доза для девочек 12–13 лет.
• Для групп риска — возможна вакцинация с 9 лет.
Прививка снижает риски рака шейки матки.
Напомним, Одесса стала единственным городом Украины, в котором бесплатно вакцинируют детей против папилломавируса с соблюдением гендерного равенства — как девочек, так и мальчиков за счет городского бюджета.
Корь, паротит, краснуха (КПК)
• 2 прививки: в 1 год и в 4 года.
Такая схема обеспечивает более раннюю и устойчивую защиту.
Полиомиелит
• 5 прививок: 2, 4, 6, 18 месяцев и 6 лет.
• Используется только ИПВ (инактивированная вакцина).
Гепатит В
• 4 прививки: 2, 4, 6 и 18 месяцев.
• Для детей в группе риска — первая доза в день рождения.
Переход на комбинированные вакцины уменьшает количество уколов.
Туберкулез (БЦЖ)
• 1 прививка через 24 часа после рождения или позже — до 18 лет.
Детям до 7 месяцев Манту не требуется, если не было контакта с больным туберкулёзом.
Коклюш, дифтерия, столбняк
• 4 прививки: 2, 4, 6 и 18 месяцев.
• Ревакцинации в 6 и 16 лет.
• Во взрослом возрасте — каждые 10 лет.
ХИБ-инфекция
• 4 прививки: 2, 4, 6 и 18 месяцев.
Обновления касаются не только детей, которые будут прививаться по новому графику, но и тех, кто пропустил прививки или прививался по другим международным схемам — для всех предусмотрены корректирующие графики.