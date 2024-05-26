Одессит получил шанс на жизнь с новым сердцем (видео)

Доброй новостью поделился на своей странице в Facebook Институт сердца Минздрава Украины.

Как сообщается, 46-летнему мужчине удалось выжить, даже несмотря на совершенные им ошибки.

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Все началось с того, что у Виталия внезапно появилась одышка. Диагноз местных врачей ошеломил: аритмия, острая сердечная недостаточность, миокардит и тахикардия. Но, несмотря на серьезность ситуации, одессит отказался от госпитализации – и это стало его первой ошибкой.

Вторую роковую ошибку мужчина совершил, когда прекратил принимать необходимые лекарства. И вскоре его состояние ухудшилось, появилось онемение пальцев. И хотя впоследствии все нормализовалось, заведующая областной больницей настоятельно рекомендовала обратиться в Институт Сердца.

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«Скорость, слаженность действий, четыре анализа в час – все это вселило в Виталия уверенность, что он в надежных руках.

Особую благодарность мужчина выражает команде хирургов во главе с Борисом Тодуровым, подарившим ему вторую жизнь, и родным донора, которые в самый трудный момент сделали свой выбор в пользу спасения»,

– рассказали в Институте сердца.

И теперь Виталий снова может жить полноценной жизнью.

Ранее одесские медики провели сложную операцию на сердце ребенка.

Фото: скриншот с видео Института сердца Украины