Спроси у доктора: можно ли предупредить сердечную недостаточность?

Как правило, первые симптомы сердечной недостаточности проявляются лишь при сильной физической нагрузке. И если, поднимаясь по лестнице своего подъезда, вы стали чувствовать одышку, сердцебиение и необходимость отдохнуть между этажами, стоит внепланово посетить семейного врача и сделать кардиограмму, чтобы выявить болезнь на ранней стадии.

Отчего развивается сердечная недостаточность и как предупредить болезнь, объяснила врач-кардиолог днепровской горбольницы № 9 Лилия Майорова.

Организму не хватает кислорода

Сердечная недостаточность — это синдром, возникающий из-за ухудшения насосной функции сердца, что приводит к сбою кровоснабжения всего организма, нарушению циркуляции кислорода и питательных веществ в тканях и органах. Кроме того, становится невозможной полноценная «утилизация» продуктов обмена и возникает накопление жидкости в легких, брюшной полости и конечностях.

Патология бывает левожелудочковой и правожелудочковой (в зависимости от того, какая сторона сердца поражена), а также тотальной (если затронуты обе стороны). Синдром может протекать в острой или хронической форме.

Сердечная недостаточность способна развиться и в молодом возрасте, но в основном от нее страдают пожилые люди. После 70 лет около половины пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями испытывают симптомы хронической сердечной недостаточности. Причем женщины болеют чаще, тогда как у мужчин высок процент смертности непосредственно от заболеваний сосудов (инфаркт миокарда), которые не успевают перейти в сердечную недостаточность.

Отчего возникают проблемы с сердцем?

Развитие сердечной недостаточности связано с заболеваниями, которые затрагивают или повреждают сердечную мышцу. Прямо или косвенно в этом могут быть виноваты ишемическая болезнь сердца, атеросклероз, гипертония, инфаркт миокарда, аритмии, кардиосклероз, инфекционные воспаления сердечной мышцы (миокардиты), изменения в структуре клапанов сердца, пороки сердца, а также эндокринные патологии.

Дополнительными факторами риска считаются курение и злоупотребление алкоголем, наличие значительного лишнего веса, хронический стресс, длительный прием некоторых лекарственных препаратов.

В некоторых случаях невозможно установить точную причину, вызвавшую болезнь.

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Как проявляется синдром?

Симптомы синдрома зависят от формы и стадии сердечной недостаточности, а также от того, какой отдел сердца поражен.

Как правило, хроническая форма недостаточности развивается постепенно, в течение длительного времени и проявляется одышкой, быстрой утомляемостью, отеками (в основном голеней и стоп), нарушением сердечного ритма, общей слабостью, головокружением. Также человека могут беспокоить сухой кашель, учащенное мочеиспускание, боли в ногах, увеличение размеров печени, нарушения сна.

На первой стадии характерные симптомы болезни проявляются лишь при ощутимой физической нагрузке, на второй — заметны при минимальной физической активности или даже в состоянии покоя, на третей стадии изменения уже необратимы и ведут к потере работоспособности.

Острая сердечная недостаточность возникает внезапно, часто после сердечного приступа. Ее симптомы могут включать в себя серьезное затруднение дыхания вплоть до удушья, булькающий звук при дыхании, сильный кашель, холодный пот, бледность, учащенное сердцебиение. Такое состояние требует неотложной медицинской помощи.

Как диагностировать и лечить сердечную недостаточность?

Диагностикой и лечением сердечной недостаточности занимается врач-кардиолог. Специалист направит вас на необходимые анализы и обследования: электрокардиограмму (ЭКГ), эхокардиографию (УЗИ сердца), общий и биохимический анализы крови, кровь на гормоны щитовидной железы и так далее.

Терапия во многом зависит от причины сердечной недостаточности и сопутствующих заболеваний. При хронической форме патологии назначаются препараты для нормализации сердечного ритма и артериального давления, выведения лишней жидкости из организма и предупреждения развития осложнений. При правильно подобранном лечении синдром можно компенсировать и вести полноценный образ жизни.

Острую сердечную недостаточность лечат в условиях кардиологического стационара. В тяжелых или экстренных случаях применяются хирургические методы.

Важны диета и образ жизни

Для контроля над заболеванием придется следить за весом, соблюдать диету. Необходима также умеренная, но регулярная физическая активность (зарядка, прогулки, плавание, езда на велосипеде).

Кроме того, очень важно контролировать другие хронические заболевания (гипертонию, сахарный диабет) и не реже чем раз в полгода посещать кардиолога и делать ЭКГ.

Ирина Лебединец

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