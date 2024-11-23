Украинские медики подарили новое сердце 16-летнему парню из Одесской области (видео)

Как рассказали на странице Института сердца в Facebook, весной этого года у парня начался сильный сухой кашель. И вскоре врачи выяснили, что это была не пневмония, как предполагалось вначале, а кардиомиопатия (сердечная патология, характеризующаяся поражением миокарда (мышечного, срединно-расположенного слоя сердца).

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Семья обратилась в Институт сердца, где им предложили операцию по пересадке сердца, которую успешно провели 27 октября.

Через несколько недель после операции, Иван уже уже активно двигается, поднимается по лестнице и мечтает о возвращении к занятиям спортом.

«Я очень благодарна всей команде Института сердца и семье донора за новую жизнь для моего сына», – делится мама Вани.

Напомним, в мае этого года в Киеве успешно провели трансплантацию сердца одесситу Виталию Калашнику, и это стало важным событием как для него, так и для украинской медицины в целом.