Ключевые моменты:
- В Одессе 27 октября – облачно, и дождливо, возможна гроза.
- Порывы ветра могут достигать 17 м/с.
- Температура ночью 10–12°С, днем 14–16°С тепла.
- В области 27 октября – облачно, ночью сильный, днем умеренный дождь, гроза, на доргах туман.
- Ветер юго-западный ночью, северо-западный, порывы до 17 м/с.
- Температура ночью 7–12°С, днем 11–16°С.
Как сообщалось ранее, в регионе объявлено штормовое предупреждение. Одесская мэрия напоминает о необходимости следить за изменениями погодных условий, быть бдительными, при ухудшении погоды ограничить передвижения и поездки по городу.
Водителей просят быть внимательными на дорогах: снижать скорость, соблюдать дистанцию, а также не оставлять свои авто под деревьями или линиями электропередач.
Прогноз погоды в Одессе на 27 октября
В Одессе завтра облачно. Ночью и в первой половине дня сильный дождь, во второй половине дня умеренный дождь, гроза. Ночью и утром туман.
Ветер юго-западный, утром и днем северо-западный, 9-14 м/с, порывы до 17 м/с.
Температура ночью 10-12°С тепла, днем 14-16°С выше нуля.
Прогноз погоды в Одесской области на 27 октября
По Одесской области завтра облачно. Ночью сильный, а во второй половине дня умеренный дождь, гроза.
Ветер юго-западный, 9-14 м/с, утром и днем северо-западный, с порывами до 17 м/с.
Температура ночью 7-12°С тепла, днем она поднимется до 11-16°С.
На автодорогах области ночью и утром туман, видимость во время явлений 200-500 м.
