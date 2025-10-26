В Одессе дождь

Ключевые моменты:

  • В Одессе 27 октября – облачно, и дождливо, возможна гроза.
  • Порывы ветра могут достигать 17 м/с.
  • Температура ночью 10–12°С, днем 14–16°С тепла.
  • В области 27 октября – облачно, ночью сильный, днем умеренный дождь, гроза, на доргах туман.
  • Ветер юго-западный ночью, северо-западный, порывы до 17 м/с.
  • Температура ночью 7–12°С, днем 11–16°С.

Как сообщалось ранее, в регионе объявлено штормовое предупреждение. Одесская мэрия напоминает о необходимости следить за изменениями погодных условий, быть бдительными, при ухудшении погоды ограничить передвижения и поездки по городу.
Водителей просят быть внимательными на дорогах: снижать скорость, соблюдать дистанцию, а также не оставлять свои авто под деревьями или линиями электропередач.

Прогноз погоды в Одессе на 27 октября

В Одессе завтра облачно. Ночью и в первой половине дня сильный дождь, во второй половине дня умеренный дождь, гроза. Ночью и утром туман.

Ветер юго-западный, утром и днем северо-западный, 9-14 м/с, порывы до 17 м/с.

Температура ночью 10-12°С тепла, днем 14-16°С выше нуля.

Прогноз погоды в Одесской области на 27 октября

По Одесской области завтра облачно. Ночью сильный, а во второй половине дня умеренный дождь, гроза.

Ветер юго-западный, 9-14 м/с, утром и днем северо-западный, с порывами до 17 м/с.

Температура ночью 7-12°С тепла, днем она поднимется до 11-16°С.

На автодорогах области ночью и утром туман, видимость во время явлений 200-500 м.

Читайте также: В Одессе запустили онлайн-отслеживание маршруток.

Спросить AI:

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Ещё по теме