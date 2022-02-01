Новости Одессы и Одесской области

Подозрительная стройка в Аркадии дармовые авиабилеты: главные новости Одессы за 31 января

Подозрительная стройка в Аркадии дармовые авиабилеты: главные новости Одессы за 31 января

В понедельник, 31 января 2022 года, «Одесская жизнь» освещала такие важные события в Украине, Одессе и Одесской области.

Рецепты

Начался наш информационный день с Прогноза погоды в Одессе на неделю с 31 января по 6 февраля

Затем «Одесская Жизнь» опубликовала разгадку курьезного случая в Аккермане: Полиция выяснила, кто подвесил гранаты на столбах в Белгород-Днестровском

Дали мы и утреннюю статистику о заболеваемости коронавирусом в Одесской области 31 января

Рассказали, как на Таирова погиб любитель покурить в постели

И пояснили, как адресные указатели и таблички домов могут упростить нашу жизнь

Предупредили, что в Украине с 1 февраля подорожают пластиковые пакеты

Потом разбирались с ценами на продукты и как остановить подорожание, а также поможет ли в этом деле малоимущим введение карточек

Не преминули сообщить и сенсационной акции от Ryanair: теперь из Одессы можно улететь в Европу всего за 8 евро

Объяснили, можно ли клеить обои зимой и как распознать фейковые отзывы в интернете?

Поздравили известного одесского журналиста и КВНщика Сергея Осташко с юбилеем

Дали слово одесским активистам, которые заявили о готовности бороться против захватчиков Украины

Сообщили, что в Аркадии продолжили лепить высотки под видом берегоукрепления

Рассказали о наступающем сегодня Годе Голубого водяного Тигра

Предупредили об аварийном отключение воды в части Одесской области 1-2 февраля 2022 года

Также сообщили, что одесские полицейские задержали разбойницу с револьвером и что в Одессе прекращается работа трамвайных маршрутов №№ 5, 17, 18, 28.

Ну и напоследок проинформировали про отключения света в Одессе 1 февраля и о том, какую погода в Одессе прогнозируют синоптики в первый день февраля. Кстати, обещают дождь.

Читайте также: Новая спортшкола, ледовая арена и урбан-парк — главные новости Одессы за 30 января

Цей матеріал також доступний українською

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Цей матеріал також доступний українською

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить