Подозрительная стройка в Аркадии дармовые авиабилеты: главные новости Одессы за 31 января

В понедельник, 31 января 2022 года, «Одесская жизнь» освещала такие важные события в Украине, Одессе и Одесской области.

Начался наш информационный день с Прогноза погоды в Одессе на неделю с 31 января по 6 февраля

Затем «Одесская Жизнь» опубликовала разгадку курьезного случая в Аккермане: Полиция выяснила, кто подвесил гранаты на столбах в Белгород-Днестровском

Дали мы и утреннюю статистику о заболеваемости коронавирусом в Одесской области 31 января

Рассказали, как на Таирова погиб любитель покурить в постели

И пояснили, как адресные указатели и таблички домов могут упростить нашу жизнь

Предупредили, что в Украине с 1 февраля подорожают пластиковые пакеты

Потом разбирались с ценами на продукты и как остановить подорожание, а также поможет ли в этом деле малоимущим введение карточек

Не преминули сообщить и сенсационной акции от Ryanair: теперь из Одессы можно улететь в Европу всего за 8 евро

Объяснили, можно ли клеить обои зимой и как распознать фейковые отзывы в интернете?

Поздравили известного одесского журналиста и КВНщика Сергея Осташко с юбилеем

Дали слово одесским активистам, которые заявили о готовности бороться против захватчиков Украины

Сообщили, что в Аркадии продолжили лепить высотки под видом берегоукрепления

Рассказали о наступающем сегодня Годе Голубого водяного Тигра

Предупредили об аварийном отключение воды в части Одесской области 1-2 февраля 2022 года

Также сообщили, что одесские полицейские задержали разбойницу с револьвером и что в Одессе прекращается работа трамвайных маршрутов №№ 5, 17, 18, 28.

Ну и напоследок проинформировали про отключения света в Одессе 1 февраля и о том, какую погода в Одессе прогнозируют синоптики в первый день февраля. Кстати, обещают дождь.

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