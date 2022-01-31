В Украине с 1 февраля подорожают пластиковые пакеты: какие и на сколько?

С 1 февраля 2022 года в Украине вступает в силу решение Кабинета министров от 20 декабря 2021 года. Согласно которому поднимутся розничные цены на пластиковые пакеты. Предполагается, что это позволит ограничить обращение пластиковых пакетов и улучшить экологическую ситуацию в стране.
Как информирует пресс-служба Кабмина, минимальные розничные цены на пакеты со стенками толщиной более 50 микрометров, предназначенные для упаковки и транспортировки товаров и продуктов в точках розничной торговли, общественного питания и сферы услуг будут составлять:
- пакет без ручек и боковых складок – 2 гривны;
- пакет без ручек, но с боковыми складками или с ручками без боковых складок – 2,5 гривны;
- пакет с ручками и боковыми складками – 3 гривны.
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Напомним, в июне 2021 года в стране вступил в силу Закон «Об ограничении обращения пластиковых пакетов на территории Украины», согласно которому, в частности, запрещается бесплатное распространение пластиковых пакетов в розничной торговле и заведениях общественного питания с 10 декабря 2021 года.
В то же время эти требования не распространяются на биоразлагаемые и сверхтонкие пластиковые пакеты, предназначенные для упаковки и транспортировки свежей рыбы, мяса, сыпучих продуктов и прочих. Они будут использоваться как первичная упаковка до 1 января 2023 года.
Кроме того, с 10 марта 2022 года запрещается распространение в магазинах и заведениях общепита сверхтонких (со стенками толщиной менее 15 микрометров), тонких (со стенками толщиной от 15 до 50 микрометров) и оксоразлагаемых пластиковых пакетов.
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Фото Марии Котовой
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