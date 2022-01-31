Новости Одессы и Одесской области

Новая спортшкола, ледовая арена и урбан-парк: главные новости Одессы за 30 января

Новая спортшкола, ледовая арена и урбан-парк: главные новости Одессы за 30 января

В воскресенье, 30 января 2022 года, «Одесская жизнь» освещала такие важные события в Украине, Одессе и Одесской области.

Рецепты

В селе на Одесчине угарный газ убил супружескую пару

Одесский зоопарк приглашает весело отпраздновать китайский новый год

Стало известно, что ковидом в Одесской области болеют более 20 тысяч человек

В Одесской области сгорел частный дом. От огня пострадал хозяин

На поселке Котовского авто врезалось в рекламный щит. Погибли 2 человека

В выходной день в рубрике «Вкусно с «Одесской жизнью» мы дали три рецепта легких блюд из риса

А в рубрике «Спроси у доктора» рассказали как избавиться от кишечных колик

Наш фотокорреспондент прогуляся по центру города, в результате получился фоторепортаж: Январь по-одесски — белое воскресенье в центре города

Стало известно, что На поселке Котовского построят детскую спортшколу, в Лузановке построят современную Ледовую арену, а на одесских склонах у Трассы здоровья создадут урбан-парк

На одесской Греческой площади появилось очередное новшество – загадочные полусферы

А Одесский облсовет «прославился» тем, что приобрел самое дорогое авто в стране за бюджетные деньги

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Редакция ПРОФИЛЬ

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