Цены на продукты: как остановить подорожание и поможет ли введение карточек?

Надо ли государственное регулирование цен на социально значимые продукты? Поможет ли это в борьбе с бедностью? А может быть, ввести продуктовые карточки? Спасет ли это малообеспеченных людей?

Эти вопросы в контексте роста цен на продукты питания в Украине появились не «с потолка». Совсем недавно в высоких коридорах власти как раз о продкарточках и говорили.

Поможет ли госрегулирование удержать цены?

По итогам 2021 года, инфляция в Украине составила 10%, и это, как признают власти, рекорд за последние четыре года. Большинство основных продуктов стали недоступными для социально незащищенных людей. Достаточно вспомнить о том, что в прошлом году значительно подорожали сахар (61,5%), масло (57,7%), яйца (47%).

В середине января Кабмин принял решение ограничить цены на социальные продукты питания. Таковыми посчитали:

хлеб ржано-пшеничный;

батон;

гречневую крупу;

муку пшеничную высшего сорта;

сахар-песок;

макаронные изделия отечественного производства (вермишель из муки высшего сорта);

пастеризованное молоко 2,5% жирности (в пленке);

масло подсолнечное;

куриные яйца категории С1;

птицу (тушку куриную);

сливочное масло 72,5% жирности.

Согласно решению правительства, на время действия карантина на эти товары нельзя завышать цену более чем на 10%.

В ответ крупные продуктовые ритейлеры, такие как «АТБ-маркет» и гипермаркет «Metro», заявили о возможных проблемах. Это, в первую очередь, дефицит и ухудшение качества товаров.

Наценка до 10% не покрывает расходы компаний на логистику и другие услуги. Чтобы не работать в убыток, продажу таких товаров могут приостановить «до лучших времен», что приведет к уменьшению заказов у производителей. В свою очередь производители снизят качество товаров, уменьшат объем упаковки и сузят ассортимент. Ни от первого, ни от второго вариантов потребитель не выиграет. Да и цены все равно не остановить.

Как заявили в Ассоциации ритейлеров Украины, сложная ситуация возникла не из-за торговой наценки магазинов, а из-за удорожания сырья и энергоносителей (газ и электричество по коммерческим ценам). Все это привело к росту себестоимости продуктов питания. И наценка торговых сетей здесь большую роль не играет.

Зато госрегулирование цен может привести к более глобальным проблемам — остановке производств, потере рабочих мест, снижению налоговых поступлений в государственный бюджет. И даже к дефициту товаров. А это слово мы уже забыли.

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Продуктовые карточки: вариант 2022 года

На этот год власти страны снова прогнозируют «инфляционный шок» в связи с удорожанием сырья. Поэтому возникла мысль о поддержке малообеспеченных людей. Советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко назвал два возможных способа.

Первый – это целенаправленные выплаты нуждающимся, которые можно потратить только на продукты ограниченного ассортимента.

– это целенаправленные выплаты нуждающимся, которые можно потратить только на продукты ограниченного ассортимента. Второй – выдача продуктовых чеков на конкретную сумму. На них также можно будет купить только определенные продукты.

Оба озвученных способа не нашли поддержки, а вот критики — сколько угодно.

Реализовывать задуманное, как все поняли, планируют через информационную систему «Дія» по типу программы «єПідтримка». Но в этом случае возникнет масса осложнений. Одно из них — у бедных людей нет смартфонов, которые бы позволяли установить данную программу. Другое — задержки выплат, как это бывает, например, с субсидиями. Только ждать денег «на прокорм» — не вариант, ведь так и с голоду можно умереть.

Есть и риск того, что торговые предприятия со временем откажутся участвовать в подобной программе. Например, если начнут выдавать продукты по талонам с последующей компенсацией из госбюджета, которую опять же дождаться бывает непросто. Все это мы наблюдали на примере компенсации льготного проезда.

Кроме сказанного, введение карточек, как правило, всегда сопровождается ограничениями продаж. И порождает у предприимчивых людей желание подзаработать на этом. Появится черный рынок со своими ценами, и для бедных людей все станет еще хуже, — прогнозируют эксперты.

около

10 миллионов

жителей Украины НЕДОЕДАЮТ.

Данные: международной организации ЮНИСЕФ

Урожай рекордный. Почему дорожает хлеб?

Украинские черноземы составляют около 30% европейских запасов и охватывают площадь около 27 миллионов гектаров (46% территории страны). При этом 22 миллиона гектаров — пахотные земли, пригодные для ведения агробизнеса. Но обеспечить своих граждан продуктами по умеренным ценам мы не можем. И это факт.

По информации Министерства аграрной политики и продовольствия, в 2021 году Украина собрала рекордные 84 миллиона тонн зерновых и зернобобовых. Из них пшеницы — более 32 миллионов тонн, что также является рекордом. Но из-за значительного роста мировых цен на продовольствие наше зерно уплывает за рубеж.

По данным эксперта в области сельского хозяйства Ларисы Гук, к концу 2021 года в Украине осталось всего 800 тысяч тонн продовольственной пшеницы, а нам ежемесячно надо полмиллиона тонн.

На экспорт также идут масло растительное, сахар, яйца, зернобобовые, овощи и фрукты. Мясо — отдельная тема. В Украине становится все меньше мяса собственного производства (свинина и говядина): содержать скот стало невыгодно. При этом мы умудряемся продавать, например — свинину, в Объединенные Арабские Эмираты, Гонконг и Грузию, но еще больше ввозим ее из Дании, Польши и Нидерландов.

По данным «Украинского клуба аграрного бизнеса» (УКАБ), доля агропродукции, которую

наша страна продала за границу в прошлом году, составила 41% общеукраинского экспорта, и это еще один фактор роста цен на указанные группы товаров. Но с другой стороны, есть ли в этих процессах положительные моменты? Да. Эти факты показывают, что мы не закрыты и интегрированы в мировую экономику. А приток валюты в страну от аграриев — тоже бьет рекорды.

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Как регулируют в других странах?

В Венгрии с февраля вводится госрегулирование цен на шесть продуктов. В списке — сахар-песок, мука, подсолнечное масло, свиной окорок, куриная грудинка, молоко 2,8% жирности. Цены на эти продукты должны вернуться на уровень 15 октября 2021 года. А все потому, что в ноябре прошлого года годовой уровень инфляции в Венгрии составил максимальное значение за последние 15 лет — 7,4%, в связи с чем пшеничная мука подорожала даже более чем на 20%, а растительное масло – почти на 27%.

Подобным образом хотели обуздать инфляцию и в других странах, но результат был прямо противоположным. В прошлом году ввела ограничение цен на социально значимые товары Беларусь. Там ограничили торговую надбавку в пределах 10%-30%, в зависимости от товара. В итоге каждый четвертый магазин завышал предельно допустимый уровень цен, а ряд востребованных лекарств исчезли из аптек. Ценовое регулирование ввели в прошлом году и в Турции, в результате чего инфляция составила более 35%.

Этот метод практиковался в разные времена и в разных странах, но показал свою неэффективность. Об этом говорят и украинские специалисты. Они призывают брать в Европе только самые прогрессивные модели выхода из кризиса.

Как это происходит в США?

Говоря о продуктовых карточках, многие проводят параллель с карточной системой СССР. На что представители власти заявляют, что это совсем другая система — американская.

Да, в США с мая 1939 года действует программа выдачи продуктовых талонов «Снэп» (SNAP), которая периодически усовершенствуется. Она призвана помогать американцам, не имеющим доходов или имеющим низкие доходы. Но программа далека от идеала, потому что и там встречаются случаи коррупции и мошенничества. Особенно часто с этим сталкивались до введения электронных карточек. Так, несмотря на запрет обмена продовольственных талонов на наличные, получатели талонов часто договаривались с продавцами и сбывали им талоны со скидкой. Например, талон номиналом 400 долларов продавали за 200 долларов. Это было выгодно и «хозяину» талонов (он получал живые деньги), и продавцу (он получал из бюджета полную стоимость талона). Наши люди тоже изобретательны.

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В Евросоюзе действуют непрямые методы сдерживания цен, которые намного эффективнее грубого ограничения, говорят эксперты.

Снижение НДС. В Евросоюзе НДС на многие продукты питания ниже стандартного (17%). К примеру, во Франции он составляет 5,5%, в Италии — 4%, в Австрии — 10%, в Чехии — 15%. Во второй половине этого года, по договоренности, страны ЕС планируют ввести нулевую ставку НДС для всех продуктов питания. Польша уже с февраля вводит нулевой НДС на большинство продуктов, так как инфляция там тоже высокая. Кроме того, в Польше уменьшили НДС на природный газ и отопление — с 23% до 8%, отменили акциз на электроэнергию и снизили ставки НДС на электроэнергию — с 23% до 5%.

В Украине НДС по стандарту — 20%, и каждый из нас оплачивает эту ставку за все товары и услуги, независимо от ситуации.

Регулирование других налогов, влияющих на стоимость конечной продукции. Это налог на землю, налоги на топливо и удобрения (от которых могут освобождаться фермеры), а также налоги для торговых сетей. Дотирование сельхозпроизводителей, поддержка небольших и средних фермерских хозяйств. К примеру, в структуре доходов европейского фермера 60% — это дотации государства.

ОТ РЕДАКЦИИ. Для преодоления инфляции и поддержки украинцев Павел Кухта, экс-замминистра экономики, торговли и сельского хозяйства, тоже предлагает установить на год нулевую ставку НДС на ключевые продукты. Это позволит резко уменьшить их стоимость. А инвестиционный банкир Сергей Фурса считает лучшим вариантом предоставление нуждающимся адресной помощи.

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Ольга Новикова

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