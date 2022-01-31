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Одесские полицейские задержали разбойницу с револьвером

Одесские полицейские задержали разбойницу с револьвером

55-летняя женщина, вооруженная револьвером, пыталась ограбить МАФ на улице Новосельского. Но была задержана полицейским спецназом.

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О криминальном инциденте сообщили в отделе коммуникаций полиции в Одесской области.

Злоумышленница, повредив витринные стекла киоска на улице Новосельского, пригрозила 63-летней продавщице револьвером и приказала отдать выручку. Но денег в кассе не оказалось. Тогла нападавшая бросилась бежать.

За несколько кварталов правонарушительницу задержали работники батальона полиции особого назначения. Они получили ориентировку, потому что пострадавшая сразу сообщила в полицию о нападении.

Задержанную женщину передали следователям территориального подразделения полиции. Ее поместили в изолятор временного содержания.

Одесситке инкриминируют совершение разбоя, предусмотренного ч.1 ст.187 Уголовного кодекса Украины. Согласно санкции статьи, женщине грозит от трех до семи лет лишения свободы.

Оружие, изъятое у правонарушительницы во время ее задержания, полицейские направили на экспертизу. По ее результатам будет решаться вопрос о правовой квалификации этого события.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что полиция задержала нацгвардейца из Одесской области, застрелившего 5 человек. Артем Рябчук, военнослужащий нацгвардии, устроивший массовый расстрел людей на днепровском заводе Южмаш, задержан полицией. Среди его жертв – 4 сослуживца и работница завода.

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Фото отдела коммуникаций полиции в Одесской области

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Редакция ПРОФИЛЬ

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