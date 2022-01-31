Прогноз погоды в Одессе на неделю с 31 января по 6 февраля

По прогнозам синоптиков, погода на этой неделе, с 31 января по 6 февраля 2022 года, установится умеренно холодная, с ночными заморозками и дневными оттепелями. Также возможны осадки в виде снега и мокрого снега.

Прогноз погоды на неделю составлен на основе данных Гидрометцентра Черного и Азовского морей и ресурса Sinoptik.ua.

Погода в Одессе 31 января

В понедельник, 31 января, температура воздуха ночью составит от 1°С мороза до 1°С тепла, днем 2-4°С тепла.

Днем будет облачно, с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром гололедица.

Ветер западный, 9-14 м/с, порывы 15-17 м/с.

Погода в Одессе 1 февраля

Переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром местами гололедица.

Ветер юго-западный, 9-14 м/с. Температура ночью 1-6°С мороза, днем 3-8° С тепла.

Погода в Одессе 2 февраля

Облачно с прояснениями. Ночью осадки, преимущественно в виде мокрого снега, днем без существенных осадков. Ночью и утром местами налипание мокрого снега, гололедица. Ветер южный, днем северный, 9-14 м/с.

Температура ночью 1-6°С мороза, днем 0-5°С тепла

Погода в Одессе 3 и 4 февраля

В четверг 3 и пятницу 4 февраля в Одессе без существенных осадков. Температура ночью 1-6°С мороза, днем 1-6° С тепла.

Погода в Одессе 5 и 6 февраля

Погода в выходные, в субботу 5 и в воскресение 6 февраля, мало чем будет отличаться от той, что прогнозируют на пятницу. Температура ночью 1-4°С мороза, днем 1-5° С тепла. Небо будет облачным, с проянениями. Сильного ветра на выходные не прогнозируется.

Ранее мы писали, что в понедельник, 31 января, в Одесе объявлено штормовое предупреждение из-за гололедицы и порывов ветра до 17 м/с.

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