Одесские активисты заявили о готовности бороться против захватчиков Украины (видео)

Представители одесских патриотических организаций записали видеообращение, в котором заявили о готовности встать на защиту Украины в случае военного вторжения со стороны России.
Это видеообращение опубликовал на своей Facebook-странице активист Демьян Ганул.
«В ситуации, когда более 100 000 российских войск стоят вокруг наших границ, мы заявляем: Мы готовы воевать за нашу свободу и независимость!
Именно поэтому все патриотические организации Одессы без сомнения станут единым фронтом против российских оккупантов»,
– комментирует Ганул.
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Он также добавил, что одесситы защищали свои дома от немецких нацистов 81 год назад, выстояли в 2014-м, и теперь готовы «стать бок о бок против российских оккупантов».
«Не забывайте: у нас есть одесские катакомбы, которые не раз давали помощь партизанам. И нам они в помощь. Отступать некуда – за нами только море»,
– говорят активисты на видео.
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Фото: скриншот с видео
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