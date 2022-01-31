Одесские активисты заявили о готовности бороться против захватчиков Украины (видео)

Это видеообращение опубликовал на своей Facebook-странице активист Демьян Ганул.

«В ситуации, когда более 100 000 российских войск стоят вокруг наших границ, мы заявляем: Мы готовы воевать за нашу свободу и независимость!

Именно поэтому все патриотические организации Одессы без сомнения станут единым фронтом против российских оккупантов»,