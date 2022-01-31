Новости Одессы и Одесской области

Из Одессы можно улететь в Европу всего за 8 евро: Ryanair устроил акцию

Из Одессы можно улететь в Европу всего за 8 евро: Ryanair устроил акцию

Ирландский лоукостер Ryanair устроил распродажу авиабилетов по цене от 8 евро на рейсы из Одессы в Польшу, Германию, Италию и Венгрию. Акция действует только один день – 31 января 2022 года.

Рецепты

Об этом сообщается на сайте авиакомпании.

Так, из Одессы можно будет улететь в такие европейские города:

  • Вроцлав (от 7,29 евро);
  • Дюссельдорф (от 7,99 евро);
  • Катовице (от 7,99 евро);
  • Краков (от 7,99 евро);
  • Познань (от 7,99 евро);
  • Рим Фьюмичино (от 7,99 евро);
  • Болонья (от 9,99 евро);
  • Гданьск (9,99 евро);
  • Милан (9,99 евро);
  • Будапешт (10 евро).

Ручная кладь размером 40х20х25 см и весом до 10 км входит в стоимость билетов.

Однако напомним, что перед покупкой билетов необходимо ознакомиться с правилами въезда в указанные страны. Например, это можно сделать здесь.

Как сообщала «Одесская жизнь», с 1 февраля 2022 года в Евросоюзе вступят в силу новые правила въезда для иностранцев. Теперь разрешение на посещение стран ЕС будет определяться на основании индивидуального статуса человека, а не до эпидемической ситуации в стране, откуда путешествует турист. Исключения будут касаться только тех государств, где активно распространяется коронавирус.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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