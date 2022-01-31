Из Одессы можно улететь в Европу всего за 8 евро: Ryanair устроил акцию

Ирландский лоукостер Ryanair устроил распродажу авиабилетов по цене от 8 евро на рейсы из Одессы в Польшу, Германию, Италию и Венгрию. Акция действует только один день – 31 января 2022 года.
Об этом сообщается на сайте авиакомпании.
Так, из Одессы можно будет улететь в такие европейские города:
- Вроцлав (от 7,29 евро);
- Дюссельдорф (от 7,99 евро);
- Катовице (от 7,99 евро);
- Краков (от 7,99 евро);
- Познань (от 7,99 евро);
- Рим Фьюмичино (от 7,99 евро);
- Болонья (от 9,99 евро);
- Гданьск (9,99 евро);
- Милан (9,99 евро);
- Будапешт (10 евро).
Ручная кладь размером 40х20х25 см и весом до 10 км входит в стоимость билетов.
Однако напомним, что перед покупкой билетов необходимо ознакомиться с правилами въезда в указанные страны. Например, это можно сделать здесь.
Как сообщала «Одесская жизнь», с 1 февраля 2022 года в Евросоюзе вступят в силу новые правила въезда для иностранцев. Теперь разрешение на посещение стран ЕС будет определяться на основании индивидуального статуса человека, а не до эпидемической ситуации в стране, откуда путешествует турист. Исключения будут касаться только тех государств, где активно распространяется коронавирус.
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