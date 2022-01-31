В Аркадии продолжают лепить высотки под видом берегоукрепления?

В районе пляжа Аркадия, после перерыва, вновь хотят продолжить строить высотки, выдавая происходящее за работы по берегоукреплению.

Стройку в 2020 году остановил суд. Но, похоже, застройщики решили возобновить работы. По крайней мере, на площадку заехала строительная техника и большой подъемный кран.

История началась в 2017 году. Тогда ООО «Жемчужина» выступило инвестором «берегоукрепления» в Аркадии. Одновременно появились в широком доступе визуалиации планируемых на этом месте домов. В то время как объявление на стройплощадке сообщало, что там, по заказу городского совета, проводятся берегоукрепительные работы.

После многочисленных жалоб одесситов и общественных активистов, работы на стройке запретил проводить суд. По генплану города на этом месте расположен парк «Юбилейный». К тому же стройка находится в берегозащитной полосе менее чем в 100 м от моря.

Об ООО «Жемчужина» известно, что его учредили четыре компании. Одна из которых – «Джи Ди Си Украина» – связана со строительной компанией «Интергал Буд», которая пытается застроить склоны Трассы Здоровья на 13-й Фонтана.

Свою борьбу с опасной строкой одесситы начали два года назад. «Одесская Жизнь» рассказывала об этом. Ведь помимо того, что застройшик просто хотел присвоить городскую землю, строить дома в этом месте опасно — там существует большая вероятность оползней.

О том, как выглядела сомнительная стройка год назад, мы рассказывали в материале: Стройплощадка «Аркадия» в Одессе — как выглядит «замороженная» стройка на Трассе здоровья?

Еще новости Одессы о застройке города:

Цей матеріал також доступний українською