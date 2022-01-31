Пожар в Одессе: на Таирова погиб любитель покурить в постели

В Одесской области сгорел частный дом: пострадал хозяин В селе Елизаветовка Раздельнянского района утром 30 января 2022 года загорелся дом. Его хозяин получил ожоги конечностей, к тому же отравился угарным газом. ПОДРОБНЕЕ

Резонансные пожары в Одессе: виновные не наказаны, лестницы не закуплены, депо не построены В первый день нового года на Люстдорфской дороге полыхал заброшенный дом. Согласитесь — примета не самая оптимистичная. Тем более что за последнее время Одесса стала «рекордсменом» Украины по числу резонансных пожаров. Кого признали виновным в трагических событиях, понесли ли они наказание, и есть ли подвижки в организации пожарной охраны города, выясняла «Одесская жизнь». ПОДРОБНЕЕ