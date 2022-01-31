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Пожар в Одессе: на Таирова погиб любитель покурить в постели

Пожар в Одессе: на Таирова погиб любитель покурить в постели

Ранним утром понедельника, 31 января 2022 года, в Одессе горела квартира на Таирова. На пожаре погиб мужчина.

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По сообщению пресс-службы областного управления ГСЧС, возгорание возникло в квартире на пятом этаже по проспекту Академика Глушко.

Пожар сопровождался сильным задымлением, и поэтому спасателям пришлось использовать специальные средства защиты.

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Пожар удалось полностью ликвидировать в течение 40 минут. В квартире нашли труп хозяина жилища. По всей вероятности, причиной ЧП стало курение погибшим в постели.

Для ликвидации пожара привлекли 12 единиц техники и 42 пожарных.

Напомним, утром 30 января в селе Елизаветовка Одесской области загорелся частный дом. Его хозяин получил ожоги конечностей, к тому же отравился угарным газом.

По информации управлении ГСЧС в Одесской области, всего за прошедшую неделю спасатели ликвидировали в Одессе и области 74 пожара.

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Фото пресс-службы управления ГСЧС в Одесской области

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Редакция ПРОФИЛЬ

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