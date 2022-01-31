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Известный одесский журналист и КВНщик Сергей Осташко отмечает юбилей

Известный одесский журналист и КВНщик Сергей Осташко отмечает юбилей

Сергею Осташко сегодня, 31 января 2022 года, исполнилось 70 лет. «Одесская Жизнь» поздравляет Сергея Александровича, кстати, и нашего автора тоже, с днем рождения.

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Его строки не просто украшают страницы любого издания, где появляются. Они наполняют его той самой одесской атмосферой и неповторимым тонким юмором, которыми славится наш город.

Без его текстов и «Одесская Жизнь» на была бы настолько одесской, какой она есть сейчас.

А для тех, кто еще не знаком с нашим юбиляром (хотя такое представить сложно), вот наша короткая справка о нем.

Сергей Александрович Осташко:

  • Дважды чемпион СССР по КВН. В команде «Джентльмены ОГУ» он руководил авторской группой. Организовал 4 городских, 2 всеукраинских первенства по КВН и первое украинское телевизионное первенство Клуба веселых и находчивых.
  • Как автор, сотрудничал с популярными телевизионными юмористическими шоу и телесериалами: «Каламбур», «Маски-шоу», «Женская Лига», «Городок», «Моя прекрасная няня» и др.
  • Принимал участие в написании сценариев многих городских театрализованных праздников: «Юморины», «Дней города», «100 лет И.Ильфу».
  • Работал в журналах «Одесса», «Фаворит удачи», с 2004 года возглавляет интернет издание «Глобус Одессы» и публиковался во многих одесских изданиях, в том числе и нашем.

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Фото со страницы Facebook Сергея Осташко

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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