Коронавирус в Одесской области 31 января: стало ли больше больных за воскресенье?

По состоянию на утро понедельника, 31 января 2022 года, в Одесской области, как и в Украине в целом, имеет место ставший уже традиционным «спад выходного дня». Тем не менее, даже учитывая этот фактор, новых случаев заражения коронавирусом намного больше, чем в предыдущие недели. А это свидетельствует о том, что говорить о спаде пока что преждевременно.

Коронавирус в Одесской области 31 января

По информации Министерства охраны здоровья Украины, за прошедшие сутки, воскресенье, 30 января, в Одесской области официально выявили 1412 новых случаев заражения COVID-19 тогда как днем ранее их отмечалось 1175. В целом на сегодняшний день в области уже 261 581 зараженный этим опасным вирусом.

За сутки умерли 5 больных (всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 5718 смертей от коронавируса), а выздоровели – 252 (всего таковых 232 798). Болеют 23 065 человек.

Коронавирус в Украине 31 января

По данным Минздрава, за сутки, 30 января, в Украине отмечено 22 026 новых случаев заражения COVID-19 против 24 508 сутками ранее. Таким образом, общее число зараженных в стране выросло до 4 064 495.

За прошедшие сутки скончались 78 украинцев (всего с начала пандемии – 100 203).

Выздоровели 4346 больных (всего таковых 3 622 745 человек).

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