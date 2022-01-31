Новости Одессы и Одесской области

Коронавирус в Одесской области 31 января: стало ли больше больных за воскресенье?

Коронавирус в Одесской области 31 января: стало ли больше больных за воскресенье?

По состоянию на утро понедельника, 31 января 2022 года, в Одесской области, как и в Украине в целом, имеет место ставший уже традиционным «спад выходного дня». Тем не менее, даже учитывая этот фактор, новых случаев заражения коронавирусом намного больше, чем в предыдущие недели. А это свидетельствует о том, что говорить о спаде пока что преждевременно.

Коронавирус в Одесской области 31 января

Рецепты

По информации Министерства охраны здоровья Украины, за прошедшие сутки, воскресенье, 30 января, в Одесской области официально выявили 1412 новых случаев заражения COVID-19 тогда как днем ранее их отмечалось 1175. В целом на сегодняшний день в области уже 261 581 зараженный этим опасным вирусом.

За сутки умерли 5 больных (всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 5718 смертей от коронавируса), а выздоровели – 252 (всего таковых 232 798). Болеют 23 065 человек.

Читайте также: Одесская область – в «оранжевой» зоне и тройке лидеров по уровню госпитализации ковид-больных

Коронавирус в Украине 31 января

По данным Минздрава, за сутки, 30 января, в Украине отмечено 22 026 новых случаев заражения COVID-19 против 24 508 сутками ранее. Таким образом, общее число зараженных в стране выросло до 4 064 495.

За прошедшие сутки скончались 78 украинцев (всего с начала пандемии – 100 203).

Выздоровели 4346 больных (всего таковых 3 622 745 человек).

Читайте также: Прививка от COVID: как можно комбинировать вакцины от коронавируса?

Цей матеріал також доступний українською

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Цей матеріал також доступний українською

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить