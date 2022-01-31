Как распознать фейковые отзывы в интернете?

Искусственный интеллект и алгоритмы умеют довольно точно определять поддельные отзывы. Facebook, Amazon и eBay, к примеру, блокируют их в автоматическом режиме. Но что делать обычным людям, у которых нет доступа к подобным технологиям? Как понять, что отзыв фейковый?
Давайте разберемся, на что нужно обращать внимание, когда имеем дело с отзывами.
Неужели искусственный интеллект научился определять человеческую ложь?
Это работает немного не так. Машины не знают, что такое обман. Они обрабатывают большие объемы данных и находят схожие элементы. А еще машины умеют обучаться, это так и называется — машинное обучение. Если показать искусственному интеллекту заведомо фальшивые отзывы, он увидит закономерности.
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В исследовании Корнеллского университета по поводу фальшивых отзывов, компьютер нашел три основных черты, которые им присущи:
- В фальшивых отзывах много местоимений от первого лица. Чтобы казаться правдоподобнее, обманщики могут писать почти в каждом предложении «я» или «мы»
- В поддельных отзывах много глаголов. А в правдивых наоборот — больше существительных
- Правдивые отзывы, как правило, содержат конкретные слова. Например, в правдивом отзыве об отеле будут слова, относящиеся к отелю — «душевая», «ресепшен», «цена». В фейковых отзывах больше пишут о вещах, которые создают образ или атмосферу. Например, «отпуск», «командировка» или «мой муж». Эти отзывы расплывчатые, потому что люди хотят вызвать доверие к себе, но часто злоупотребляют этим
Как еще можно распознать поддельные отзывы?
Смотрите на дату. Если много отзывов оставлено в один день, и между ними небольшой временной интервал, то стоит задуматься. Большой поток отзывов способен поднять товар в поисковых системах. Этим пользуются некоторые специалисты по продвижению, надеясь, что никто ничего не заметит.
Остерегайтесь «черно-белых» отзывов. Обычно люди не пишут о своей 100% любви или 100% ненависти к продукту. Но авторы поддельных отзывов приводят в своих обзорах «черно-белые» аргументы.
Поддельные отзывы написаны простым слогом. Это связано с тем, что говорить и писать правду намного легче, чем лгать. Когда человек знает о чем пишет, он может использовать сложные конструкции. Обманщик же вынужден напрягать свой мозг, чтобы придумывать несуществующие детали. Он сосредоточен на создании правдоподобного отзыва, поэтому часто использует короткие предложение и простые слова.
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Обратите внимание на повторяющийся шаблон. Если вы увидели негативный отзыв, а затем шквал положительных — скорее всего, владелец хочет таким образом восстановить среднюю оценку и «похоронить» плохой отзыв.
Кто пишет все эти фальшивые отзывы?
Люди или машины. Если для написания отзыва не нужна регистрация или тест Тьюринга (всем знакомая Google CAPTCHA) — то это могут делать спам-боты.
На крупных ресурсах или на собственных сайтах, пользуются услугами людей. Платят за количество знаков или в обмен на товар. Иногда поддельные отзывы пишут сами сотрудники, чтобы выглядеть в глазах работодателя лучше. Иногда их оставляют конкуренты.
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