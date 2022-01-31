Как распознать фейковые отзывы в интернете?

Искусственный интеллект и алгоритмы умеют довольно точно определять поддельные отзывы. Facebook, Amazon и eBay, к примеру, блокируют их в автоматическом режиме. Но что делать обычным людям, у которых нет доступа к подобным технологиям? Как понять, что отзыв фейковый?

Давайте разберемся, на что нужно обращать внимание, когда имеем дело с отзывами.

Неужели искусственный интеллект научился определять человеческую ложь?

Это работает немного не так. Машины не знают, что такое обман. Они обрабатывают большие объемы данных и находят схожие элементы. А еще машины умеют обучаться, это так и называется — машинное обучение. Если показать искусственному интеллекту заведомо фальшивые отзывы, он увидит закономерности.

В исследовании Корнеллского университета по поводу фальшивых отзывов, компьютер нашел три основных черты, которые им присущи:

В фальшивых отзывах много местоимений от первого лица . Чтобы казаться правдоподобнее, обманщики могут писать почти в каждом предложении «я» или «мы»

. Чтобы казаться правдоподобнее, обманщики могут писать почти в каждом предложении «я» или «мы» В поддельных отзывах много глаголов . А в правдивых наоборот — больше существительных

. А в правдивых наоборот — больше существительных Правдивые отзывы, как правило, содержат конкретные слова. Например, в правдивом отзыве об отеле будут слова, относящиеся к отелю — «душевая», «ресепшен», «цена». В фейковых отзывах больше пишут о вещах, которые создают образ или атмосферу. Например, «отпуск», «командировка» или «мой муж». Эти отзывы расплывчатые, потому что люди хотят вызвать доверие к себе, но часто злоупотребляют этим

Как еще можно распознать поддельные отзывы?

Смотрите на дату. Если много отзывов оставлено в один день, и между ними небольшой временной интервал, то стоит задуматься. Большой поток отзывов способен поднять товар в поисковых системах. Этим пользуются некоторые специалисты по продвижению, надеясь, что никто ничего не заметит.

Остерегайтесь «черно-белых» отзывов. Обычно люди не пишут о своей 100% любви или 100% ненависти к продукту. Но авторы поддельных отзывов приводят в своих обзорах «черно-белые» аргументы.

Поддельные отзывы написаны простым слогом. Это связано с тем, что говорить и писать правду намного легче, чем лгать. Когда человек знает о чем пишет, он может использовать сложные конструкции. Обманщик же вынужден напрягать свой мозг, чтобы придумывать несуществующие детали. Он сосредоточен на создании правдоподобного отзыва, поэтому часто использует короткие предложение и простые слова.

Обратите внимание на повторяющийся шаблон. Если вы увидели негативный отзыв, а затем шквал положительных — скорее всего, владелец хочет таким образом восстановить среднюю оценку и «похоронить» плохой отзыв.

Кто пишет все эти фальшивые отзывы?

Люди или машины. Если для написания отзыва не нужна регистрация или тест Тьюринга (всем знакомая Google CAPTCHA) — то это могут делать спам-боты.

На крупных ресурсах или на собственных сайтах, пользуются услугами людей. Платят за количество знаков или в обмен на товар. Иногда поддельные отзывы пишут сами сотрудники, чтобы выглядеть в глазах работодателя лучше. Иногда их оставляют конкуренты.

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Фото: BBC, Freepik

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