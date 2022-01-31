Полиция выяснила, кто подвесил гранаты на столбах в Белгород-Днестровском

Полицейские провели проверку по факту установления муляжей гранат на электроопорах в домовладении жителя Белгорода-Днестровского.

О необычном происшествии сообщили в отделе коммуникаций полиции в Одесской области.

О подозрительных предметах в правоохранительные органы сегодня сообщил местный житель.

Выехав на место происшествия, стражи порядка установили: обманки повесил сам хозяин.

По словам мужчины, чтобы уберечь домовладение от воров, он установил рядом на столбах две камеры видеонаблюдения.

А чтобы не украли сами камеры, прикрепил к ним муляжи гранат, которые он приобрел на рынке.

Указанные сведения зарегистрированы в журнал единого учета Белгород-Днестровского районного отдела полиции.

Правоохранители устанавливают полные обстоятельства происшествия и решают вопрос о его квалификации.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала про одессита, который устроил стрельбу на ул. Лазарева. Как оказалось, перед этим он подбросил гранту необычного цвета на балкон квартиры.

Другой мужчина в центре Одессы угрожал взорвать гранату в заведении быстрого питания McDonald’s. После недолгих переговоров «террориста» скрутили полициейские. Как оказалось, он блефовал, никакой гранаты у него не было.

Также полиция задержала одессита, который во время проведения школьного спортивного мероприятия, подошел к работнику, который осуществлял музыкальное сопровождение и продемонстрировав похожий на гранату предмет, приказал выключить музыку.

Фото отдела коммуникаций полиции в Одесской области

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