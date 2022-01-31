Погода в Одессе: 1 февраля прогнозируют дождь

Во вторник, 1 февраля 2022 года, синоптики прогнозируют в Одессе умеренно теплую погоду и осадки в виде дождя днем.
Прогноз предоставлен Гидрометцентром Черного и Азовского морей.
1 февраля в Одессе будет Облачно с прояснениями. Днем небольшой дождь. Ветер юго-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 1-3°С мороза, днем 3-5°С тепла.
Погода в Одесской области 1 февраля
Во вторник, 1 февраля 2022 года в Одесской области будет:
- Облачно с прояснениями;
- Днем местами небольшой дождь;
- Ночью и утром местами гололедиц;
- Ветер юго-западный, 9-14 м/с.
- Температура ночью 1-6° С мороза, днем 1-6°С тепла.
На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 2-4 км, гололедица.
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