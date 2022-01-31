Погода в Одессе: 1 февраля прогнозируют дождь

Прогноз погоды в Одессе на неделю с 31 января по 6 февраля По прогнозам синоптиков, погода на этой неделе, с 31 января по 6 февраля 2022 года, установится умеренно холодная, с ночными заморозками и дневными оттепелями. Также возможны осадки в виде снега и мокрого снега. ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе: что обещают синоптики в пятницу, 28 января По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в пятницу, 28 января 2022 года, в Одессе и Одесской области сохранится облачная и холодная погода. Возможны осадки. На дорогах гололедица. ПОДРОБНЕЕ