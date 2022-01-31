В Одессе прекращается работа трамвайных маршрутов №№ 5, 17, 18, 28: вводится альтернативный транспорт (схемы)

В связи с проведением капитального ремонта асфальтобетонного покрытия, а также замены трамвайных путей по ул. Преображенской в Одессе с 1 февраля по 20 марта 2022 года (или до завершения работ) будет временно закрыто движение автотранспорта и общественного транспорта на перекрестке улиц Преображенской и Пантелеймоновской.

Как сообщала «Одесская жизнь», это связано с ремонтом коллектора на углу Пантелеймоновской и Преображенской.

Как сообщает официальный сайт города, на указанный период вместо прекращающих работу трамваев вводится альтернативный транспорт (см. схемы).

Департамент транспорта, связи и организации дорожного движения Одесского горсовета сообщает об альтернативном транспорте и других изменениях на период проводимых работ:

Альтернатива трамвайному маршруту № 5 «Автовокзал «Одеса» — Аркадія»:

Трамвайний маршрут № 5к «Автовокзал «Одеса» — пл. Старосінна» за маршрутом:

у напрямку руху до пл. Старосінної — від автовокзалу (Одеса) по вул. Колонтаївській на вул. Старопортофранківську, вул. Новощіпний ряд, пл. Старосінну (кінцева зупинка);

у напрямку руху до автовокзалу (Одеса) — від пл. Старосінної на вул. Новощіпний ряд, вул. Старопортофранківську, вул. Колонтаївську — автовокзал (Одеса).

Автобусний маршрут № 5т «Аркадія — Залізничний вокзал» у режимі руху «маршрутне таксі» з перевезенням всіх пільгових категорій пасажирів, передбачених чинним законодавством України, за маршрутом:

у напрямку руху до залізничного вокзалу — від Аркадії на вул. Генуезьку, пл. Десятого квітня, вул. Академічну, Французький бульвар, вул. Леонтовича, вул. Пантелеймонівську, Привокзальну площу, вул. Середньофонтанську «Залізничний вокзал» (кінцева зупинка);

у напрямку руху до Аркадії — від залізничного вокзалу по вул. Середньофонтанській на вул. Пироговську, пров. Пироговський, просп. Шевченка, просп. Гагаріна, Французький бульвар, вул. Академічну, пл. Десятого квітня, вул. Генуезьку, Аркадія (кінцева зупинка).

Тролейбусного маршруту №5 «Аркадія — вул. Мечникова (сквер ім. С.Ю. Вітте)» за маршрутом:

у напрямку руху до вул. Мечникова (сквер ім. С.Ю. Вітте) — від Аркадії на вул. Генуезьку, пл. Десятого квітня, просп. Шевченка, пров. Пироговський, вул. Пироговську, вул. Маріїнську, Італійський бульвар, Привокзальну площу (залізничний вокзал), вул. Пушкінську, вул. В. Арнаутську, вул. Мечникова (сквер ім. С.Ю. Вітте) (кінцева зупинка);

у напрямку руху до Аркадії — від вул. Мечникова (сквер ім. С.Ю. Вітте) на вул. М. Арнаутську, вул. Рішельєвську, вул. Водопровідну, Італійський бульвар, вул. Середньофонтанську, вул. Пироговську, пров. Пироговський, просп. Шевченка, пл. Десятого квітня, вул. Генуезьку, Аркадія (кінцева зупинка).

Альтернатива трамвайним маршрутам №№ 17, 18

Автобусний маршрут № 18т «Куликове поле — 13-а ст. В. Фонтану» у режимі руху «маршрутне таксі» з перевезенням всіх пільгових категорій пасажирів, передбачених чинним законодавством України, за маршрутом:

у напрямку руху до 13-ї ст. В. Фонтану — від Куликова поля по вул. Канатній на просп. Гагаріна, Фонтанську дорогу, вул. Гаршина, вул. Дачну, Дачний пров., 13-у ст. В. Фонтану (кінцева зупинка);

у напрямку руху до Куликова поля — від 13-ї ст. В. Фонтану по Фонтанській дорозі на вул. Ляпідевського, Ванний пров., Фонтанську дорогу, вул. Сегедську, просп. Гагаріна, просп. Шевченка, Пироговський пров., вул. Пироговську, вул. Маріїнську, Італійський бул., вул. Канатну, Куликове поле (кінцева зупинка).

Альтернатива трамвайному маршруту № 28 «ул. Пастера — Парк им. Тараса Шевченко»

Частково змінена схема руху автобусного маршруту № 115:

у напрямку руху до пл. Десятого квітня – від вул. Богдана Хмельницького на вул. М. Арнаутську, просп. Олександрівський, вул. Пантелеймонівську і далі за маршрутом;

у напрямку руху до сел. Цукрове — від вул. Пантелеймонівської на просп. Олександрівський, вул. В. Арнаутську, вул. Мечникова, вул. Богдана Хмельницького і далі за маршрутом.

Частково змінена схема руху автобусного маршруту № 214:

у напрямку руху до Свято-Іверського монастирю – від вул. Старопортофранківської на вул. М. Арнаутську, просп. Олександрівський, вул. Пантелеймонівську і далі за маршрутом;

у напрямку руху до вул. Нежданової — від вул. Пантелеймонівської на просп. Олександрівський, вул. В. Арнаутську, вул. Старопортофранківську і далі за маршрутом.

Частково змінена схема руху автобусного маршруту № 171:

у напрямку руху до 6-го км Овідіопольської дороги – від залізничного вокзалу на вул. Пушкінську, вул. В. Арнаутську, вул. Мечникова, вул. Богдана Хмельницького і далі за маршрутом;

у напрямку руху до залізничного вокзалу — від вул. Богдана Хмельницького на вул. М. Арнаутську, вул. Рішельєвську, вул. Водопровідну, Італійський бульвар, Привокзальну площу (залізничний вокзал).

Частково змінена схема руху автобусного маршруту № 237:

у напрямку руху до вул. Агрономічної — від Привокзальної площі на вул. Пушкінську, вул. В. Арнаутську, вул. Преображенську і далі за маршрутом.

Частково змінені схеми руху автобусних маршрутів №№ 240, 250:

у напрямку руху до сел. Котовського — від Книжкового пров. (кінцева зупинка) на вул. Преображенську, вул. В. Арнаутську, вул. Старопортофранківську і далі за маршрутами.

Схемы — официальный сайт города