Многие люди меняют обои своими руками. Эта работа не шумная: клеить можно хоть вечером, хоть на выходных. Главное, подготовить комнату, ободрать старые обои и отодвинуть от стен мебель. Но стоит ли клеить обои зимой или лучше дождаться тепла?

Давайте разберемся, будут ли обои крепко держаться, если наклеить их в холодное время года.

Можно ли клеить обои зимой на холодные стены?

Если мы говорим о неотапливаемом помещении, то лучше не клеить. Производители обоев и обойного клея указывают оптимальную температуру от +15 до +25 °C. Причем, эта температура должна быть постоянной в течение нескольких дней после поклейки.

В холодных помещениях обойный клей будет высыхать очень долго. Это может привести к появлению плесени. Избавиться от нее не всегда легко, поэтому есть риск, что в некоторых местах обои придется переклеивать.

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А что насчет отапливаемой квартиры? Стоит ли клеить обои зимой?

Это зависит от того, равномерно ли прогреты стены в вашей квартире. Чтобы обои надежно «схватились», не должно быть перепадов температур. Зимой стены в нижней части обычно холоднее, чем вверху. Тепло от радиаторов естественным образом поднимается к потолку.

На неравномерно прогретой стене обои будут так же неравномерно сохнуть. Кроме того, из-за перепадов температур может образоваться конденсат. Это не даст обоям нормально приклеиться к поверхности.

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Еще одна распространенная зимняя проблема — поклейка обоев возле радиаторов отопления. Обойный клей быстро высыхает, не успевая впитаться в стену. Полотно обоев может прямо на ваших глазах отклеиться. Возможно, что вам понадобится несколько подходов, чтобы добиться результата.

Как клеить обои зимой, чтобы не возникло проблем?

Подготовьте стены. Хорошенько прогрунтуйте их перед поклейкой обоев. Это можно сделать тем же клеем, который вы будете использовать для обоев, только меньшей консистенции — на упаковке клея обычно пишут расход для грунтовки.

Если ваши стены немного влажные зимой, то можно приобрести универсальный грунт для влажных помещений.

Обои возле радиаторов отопления старайтесь клеить в самый последний момент. Пускай сперва подсохнут остальные стены. Мастера советуют использовать клей ПВА на этом участке.

Не направляйте тепловые пушки или обогреватели на стены со свежими обоями. Клей быстро испарится и полотно отстанет от поверхности.

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Фото: Renodepot, RealHomes

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