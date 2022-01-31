Аварийное отключение воды в части Одесской области 1-2 февраля 2022 года

Филиал «Инфоксводоканал» доводит к сведению жителей области, руководителей предприятий и организаций, о необходимости проведения ремонтных работ на водоводе диаметром 900 мм.
В связи с чем, с 09:00 1 февраля до 08:00 2 февраля 2022 года, будет прекращена подача воды следующим потребителям.
- с. Маяки,
- с. Надлиманское,
- с. Николаевка,
- с. Калаглия,
- пгт. Овидиополь,
- с. Роксоланы,
- с. Каролино-Бугаз,
- пгт. Затока.
Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.
Телефон для справок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно).
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