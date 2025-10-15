Ключевые моменты:

День профилактики состоится 16 октября 2025 года

Бесплатные исследования — флюорография или рентген легких

Обследование по электронному направлению или по собственной инициативе

Где будут проводить обследования

День профилактики организован с целью содействия раннему выявлению серьезных заболеваний органов дыхания. Флюорография и рентген легких позволяют своевременно диагностировать такие состояния, как туберкулез, пневмония, фиброзы и злокачественные опухоли, что значительно повышает шансы на успешное лечение.

Обследования будут доступны в следующих медицинских учреждениях:

ЦПМСД №2 — пер. Обсерваторный, 8 (каб. №23, 9:00–14:00) и ул. Пастера, 56 (каб. №26–27, 9:00–13:00);

КДЦ №6 — ул. Добровольцев, 26а (каб. №608, 9:00–13:00 и 14:00–17:00), ул. Торговая, 29/31 (каб. №324, 9:00–13:00);

КДЦ №29 — ул. Академика Заболотного, 32а (рентгенкабинет №8, 8:00–17:30; флюорография №8а, 8:00–15:00; рентгенкабинет №8б, 9:00–13:00);

Городская клиническая больница №1 — ул. Болгарская, 38 (каб. №714, 8:00–18:00);

Городская больница №5 — бул. Гетьмана Сагайдачного, 11 (8:00–14:00);

Городская больница №8 — Фонтанская дорога, 110 (9:00–14:00);

Городская клиническая больница №10 — ул. Алексея Вадатурского, 61а (каб. №2, 8:00–18:30);

Городская клиническая больница №11 — ул. Виталия Нестеренка, 5г (каб. №5, 9:00–13:00; флюорографический кабинет — 9:00–13:00).

Кто может пройти обследование

Граждане могут прийти на обследование: по электронному направлению врача семейной медицины или по собственной инициативе (добровольная проверка).

Обращение обслуживается в режиме очереди. Лучше выбирать утреннее время для минимизации ожидания.

