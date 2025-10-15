Ключевые моменты:
- День профилактики состоится 16 октября 2025 года
- Бесплатные исследования — флюорография или рентген легких
- Обследование по электронному направлению или по собственной инициативе
Где будут проводить обследования
День профилактики организован с целью содействия раннему выявлению серьезных заболеваний органов дыхания. Флюорография и рентген легких позволяют своевременно диагностировать такие состояния, как туберкулез, пневмония, фиброзы и злокачественные опухоли, что значительно повышает шансы на успешное лечение.
Обследования будут доступны в следующих медицинских учреждениях:
- ЦПМСД №2 — пер. Обсерваторный, 8 (каб. №23, 9:00–14:00) и ул. Пастера, 56 (каб. №26–27, 9:00–13:00);
- КДЦ №6 — ул. Добровольцев, 26а (каб. №608, 9:00–13:00 и 14:00–17:00), ул. Торговая, 29/31 (каб. №324, 9:00–13:00);
- КДЦ №29 — ул. Академика Заболотного, 32а (рентгенкабинет №8, 8:00–17:30; флюорография №8а, 8:00–15:00; рентгенкабинет №8б, 9:00–13:00);
- Городская клиническая больница №1 — ул. Болгарская, 38 (каб. №714, 8:00–18:00);
- Городская больница №5 — бул. Гетьмана Сагайдачного, 11 (8:00–14:00);
- Городская больница №8 — Фонтанская дорога, 110 (9:00–14:00);
- Городская клиническая больница №10 — ул. Алексея Вадатурского, 61а (каб. №2, 8:00–18:30);
- Городская клиническая больница №11 — ул. Виталия Нестеренка, 5г (каб. №5, 9:00–13:00; флюорографический кабинет — 9:00–13:00).
Кто может пройти обследование
Граждане могут прийти на обследование: по электронному направлению врача семейной медицины или по собственной инициативе (добровольная проверка).
Обращение обслуживается в режиме очереди. Лучше выбирать утреннее время для минимизации ожидания.
Читайте также:
- В Одессе проходит митинг с требованием уволить Труханова
- Зеленский анонсировал назначение руководителя военной администрации в Одессе
- Официально! Труханову лишили украинского гражданства (Обновлено)