Самолечение – наше все?

– Когда сынок начал температурить, я сразу дала ему антибиотики, потому что хуже от этого, по моему мнению, не будет, – говорит совсем молодая мама. – Но лучше не стало, теперь, скорее всего, врач порекомендует сделать тест на COVID-19. Посмотрим дальше.

– А я не отпущу малыша в детский сад недели две после выздоровления, чтобы там не было, – поддерживает разговор мама несколько старшего возраста. – Так будет надежнее.

– Лучший способ лечения – это голодание, – уверена еще одна участница разговора. – Хотя мне и говорят, что ребенку голодать нельзя, я себя так лечу во время болезни и ребенка к этому приучаю.

Новый-старый ковид: чего ожидать?

Все еще помнят страшные последствия ковидной пандемии, когда больные испытывали тяжелые последствия и многие из них умерли. Поэтому, когда в августе начало расти количество заболевших COVID-19, многие люди запаниковали. Особенно, если речь шла о детях.

Специалисты предупреждали о такой ситуации еще в начале года, поскольку возбудитель продолжал циркулировать, и поэтому случаи заболеваемости COVID-19 должны были регистрироваться.

Увеличение количества случаев COVID-19 летом было связано с появлением в регионе новых подвариантов штамма «Омикрон» – Nimbus и Stratus. Характерный симптом Nimbus – острая боль в горле. Характерный симптом Stratus – охриплость. Другие симптомы для обоих субвариантов такие же, как и у других вариантов COVID-19: насморк, повышенная температура, кашель, головная боль, усталость, потеря обоняния или вкуса.

Течение болезни у детей легкое

Во время прошлой ковидной пандемии специалисты говорили о легком течении болезни у детей. Сейчас они тоже болеют легче, чем взрослые.

– Дети обычно жалуются на слабость, боль в горле или головную боль, у них повышается температура и ее не удается сбить, – говорит врач-педиатр Одесской городской детской поликлиники №5 Виктория Горбатюк. – Очень важно, чтобы мамы в таких ситуациях не паниковали и не допускали ошибок.

На этот раз нельзя говорить о потере вкусовых ощущений как о симптоме ковида. Он иногда встречается, но довольно редко. Достоверную информацию может предоставить только тест.

Обычно через 3-4 дня болезнь проходит. Среди осложнений возможны пневмония, серозный отит. Они встречаются у детей с ослабленным иммунитетом, но очень редко.

Ошибки, которых не следует допускать при лечении детей

Самая страшная ошибка заключается в том, что, помня о страхах пандемии, когда гибли люди, некоторые мамы по своему усмотрению закупают в аптеках много разных препаратов и начинают давать их детям. Хотя гораздо проще пообщаться с педиатром, и если симптомы напоминают ковид, пройти быстрый тест. Именно он позволит определиться: речь идет об острой респираторной инфекции или о ковиде. И лечить ребенка, уже исходя из этого.

Иногда мамы жалуются, что трудно попасть к своему педиатру – запись закрыта на несколько дней вперед.

– Хочу подчеркнуть: в поликлинике всегда есть дежурный педиатр, – говорит Виктория Горбатюк. – Можно обратиться к нему, если не удается договориться о визите к своему педиатру. Дежурный врач осмотрит ребенка, если нужно – назначит лечение. В случае, если ребенок плохо себя чувствует, врач приедет к больному домой. Сначала нужно определиться, а уже потом начинать лечение, а не наоборот.

В своем вайбер-чате врач общается с родителями и объясняет им, что бесконтрольный прием лекарств может не только осложнить течение болезни у ребенка, но и навредить организму. В частности, необоснованный прием антибиотиков способен значительно снизить иммунитет ребенка. При бронхите нужно выяснить, имеет ли он вирусную или бактериальную природу, и только потом назначать соответствующие лекарства. Родители же привыкли, что в случае бронхита без антибиотиков не обойтись. А это не так. Температуру до 38,5 градусов не нужно сбивать – это подтверждение того, что организм ребенка борется с заболеванием и ему не нужно мешать.

Кроме того, нужно правильно рассчитывать дозу препарата. Этому Виктория Горбатюк тоже учит родителей.

Не всегда оправдана замена назначенного препарата. Иногда родители выбирают более дешевый аналог, но он может ребенку не подойти, потому что лекарственные средства разных производителей имеют определенные различия. И их действие на организм ребенка может оказаться разным.

Идти или не идти в школу после выздоровления?

Когда ребенок переболел, возникает вопрос, как его восстанавливать и стоит ли идти в школу?

– Самым важным моментом восстановления после болезни является правильное питание, – говорит Виктория Горбатюк. – Ребенок должен много пить – воду, компоты, соки, морсы. Есть овощи и фрукты, рыбу и мясо. Так организм получает все, что ему нужно. Эксперименты с голоданием неуместны как во время болезни, так и на этапе восстановления. Взрослые могут поступать с собой так, как считают нужным, а детям нужно, как я уже говорила, питаться полноценно. Кроме того, не оставляйте ребенка постоянно дома – он должен двигаться, бегать, играть. Это тоже поможет быстрее преодолеть последствия ковида.

Если ребенок не пойдет в школу или садик, он будет контактировать с другими детьми на детских площадках, в магазинах, кафе. Следовательно, риск подхватить возбудителей каких-либо болезней не станет ниже. К тому же, этого не нужно избегать, потому что таким образом детский организм учится противостоять вирусам и бактериям, тренирует иммунитет. Если у ребенка несколько эпизодов простуды или ОРВИ в год – это вариант нормы и не означает, что иммунитет слабый. Частые простуды обычно обусловлены встречей с новыми для организма вирусами.

Последний вопрос, который я задала врачу, касался прививок: стоит ли их делать детям?

– Да, стоит. Прививки можно делать детям в возрасте 12-17 лет. Они бесплатные. Но предварительно это нужно обсудить со своим врачом, обследовать ребенка и только потом принимать решение.

Справка «ОЖ»: острые вопросы

Можно ли вакцинировать ребенка, когда у него простуда?

Да, можно. Легкая простуда, сопровождающаяся, например, насморком, незначительным кашлем или повышением температуры до 38°C, не является противопоказанием. Согласно национальным клиническим рекомендациям, в Украине существуют временные противопоказания к прививкам. Одно из них – температура тела выше 38°C. В таком случае вакцинацию откладывают до выздоровления ребенка.

Что делать родителям, если после прививки у ребенка появилась боль в руке, повысилась температура или возникли другие реакции?

Легкие побочные реакции после вакцинации – это нормально. Они свидетельствуют о том, что иммунная система формирует защиту от инфекции. Чаще всего это боль, покраснение или отек в месте инъекции, повышенная температура (обычно не выше 38°C), легкая усталость или другие симптомы, похожие на простуду. Такие симптомы проходят через несколько дней. Помочь ребенку можно простыми способами, как при простуде или общем недомогании. От вялости давайте ребенку больше жидкости. Если же болит место прививки, приложите холодный компресс (без чрезмерного охлаждения).

