Ключевые моменты:

Коллектив КНП «Одесский областной клинический медицинский центр» выразил поддержку генеральному директору Вадиму Шухтину.

Шухтин создал новые отделения.

Медицинское учреждение под руководством Шухтина имеет стабильное финансовое положение.

Минздрав планирует уволить Шухтина из-за ревизии, обнаружившей нарушения в управлении.

Поддержал развитие больницы во время пандемии и войны

Сотрудники КНП «Одесский областной клинический медицинский центр» обратились в областную военную администрацию с просьбой не прекращать контракт с генеральным врачом Вадимом Шухтиным.

Официальное обращение появилось на странице медцентра Facebook, где работники подчеркнули значительный профессиональный опыт генерального директора. По словам работников, больница под руководством Шухтина стабильно выполняла важные задачи, успешно преодолевала вызовы пандемии COVID-19 и полномасштабного вторжения РФ.

В обращении акцентируется, что благодаря инициативам Шухтина были открыты новые отделения, обеспечены персонал средствами индивидуальной защиты, созданы противоэпидемические маршруты, установлена кислородная станция и организована помощь военным, в частности ВСУ, НГУ, БПОП и ГСЧС.

Также медицинское учреждение исправно выплачивает зарплаты и не имеет финансовых задолженностей.

Напомним, что Вадима Шухтина, главного врача Одесского областного клинического медицинского центра (больница водников), планируют уволить из-за нарушения условий контракта. Ревизия выявила многочисленные финансовые нарушения: аренда по завышенным ценам и ненужные закупки, несоблюдение бюджетного законодательства, неэффективное управление имуществом, отклонение от стандартов медпомощи. Подробности читайте в нашем материале: Главного врача одесской больницы могут уволить: ревизия выявила нарушения.