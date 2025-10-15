Статьи Аркадия Рыбака о путешествиях превратились в серию книг

Аркадий Рыбак признаётся, что сначала не мечтал о создании серии книг. Его вдохновляла любовь к путешествиям и желание делиться впечатлениями.

— Я по жизни люблю путешествовать. И, соответственно, когда есть возможность, писать об этом и делиться с людьми, — говорит автор.

Всё началось в 1972 году с первой зарубежной поездки в Болгарию. С тех пор он стремился открывать новые страны, изучать их культуру и быт. Работая в молодёжной газете, Рыбак публиковал свои первые заметки с чёрно-белыми фотографиями. Позже, основав газету «Порто-Франко», он создал рубрику «Вокруг света», где делился рассказами о разных уголках мира.

После десятков газетных публикаций друзья посоветовали собрать материалы в книгу. Так родилась первая книга «Европа», которая из-за большого объёма разрослась до трёх томов. Подготовка заняла почти два года.

— Моя «Европа» — так называлась первая книга, но поскольку в один том всё не вместилось, получилось три, — вспоминает Рыбак.

Позже появились книги о Юго-Восточной Азии, странах Южной и Центральной Америки. Далее — книга, посвящённая странам Великого шёлкового пути, таким как Индия, Турция или Узбекистан, и другие, не только о путешествиях.

Одессит об Африке — это континент контрастов и открытий

Книга «Здравствуй, Африка!» рассказывает о 10 странах континента, который автор считает наименее изученным в своей практике. Африка поразила его контрастами: от европейского Кейптауна до бедности Мозамбика и Мадагаскара, где природа завораживает, а жизнь людей полна трудностей.

— Африка — это наименее изученный для меня регион. Там 55 официальных стран, а если учитывать территории — более 60. И никто точно не знает, сколько их из-за войн и разделений, — делится Рыбак.

Первое знакомство с Африкой состоялось в 1992 году в Египте, куда он попал как переводчик для Одесского украинского театра. Эта поездка позволила глубже погрузиться в местную жизнь. Позже были путешествия в Южную Африку, Мозамбик, Мадагаскар, Кению и Танзанию. Особенно впечатлили сафари в национальных парках, где природа остаётся нетронутой.

— В Серенгети видишь бескрайнюю саванну, где тысячи зебр и антилоп гуляют, и не понимаешь, откуда их столько. Или 50 слонов в одном месте — это не кино, это реальность, где ты просто сидишь в машине и наблюдаешь, — рассказывает автор.

В Африке есть люди без документов, воды и удобств, но они счастливы

Рыбак подчёркивает уникальность африканских заповедников, где сохраняются популяции слонов, жирафов и носорогов. В Кении он видел трёх последних белых носорогов на планете — все самки, что делает их вид обречённым.

— Организация заповедников там поражает. Животные живут свободно, и это создаёт невероятные впечатления, — отмечает он.

Не менее впечатляющими были встречи с местными племенами — масаи и другими народами, которые живут без документов и паспортов, не зная своего возраста.

— У них нет света, воды, они не знают, что это, но они довольны жизнью. Это заставляет задуматься, насколько относительны наши представления о счастье, — удивляется Рыбак.

Книги Рыбака учителя показывают детям как дополнение к учебникам





Книга Рыбака — это не просто рассказы о путешествиях, а диалог с читателем, подкреплённый фотографиями и личными историями. Автор пишет только о том, что видел своими глазами, избегая общих фраз из интернета.

— Я пишу только о том, где был, что видел. Всё подтверждено фотографиями, — подчёркивает он.

Его книги используют как учебные пособия в школах Одессы, ведь они дают живое представление о мире через истории и иллюстрации. Пять томов были переданы в школы при поддержке друзей и коллег.

— Учителя географии говорили, что это прекрасное дополнение к учебникам, — делится автор.

Африка — это не только природа, но и уникальные древние культуры







Помимо природы, Рыбак обращает внимание на исторический контекст Африки. Древние цивилизации, такие как берберские царства в Судане, где пирамид вдвое больше, чем в Египте, поражают своей древностью. Занзибар с его Каменным городом (Stone Town) хранит арабское наследие XVI–XVII веков. Колониальное влияние — от португальцев до англичан — оставило след в архитектуре XVIII–XIX веков в Южной Африке и Мозамбике.

— Если хотите увидеть архитектурную красоту, лучше ехать в Южную Америку. В Африке главное — природа и заповедники, — советует Рыбак.

Главные идеи книги «Здравствуй, Африка!»

Презентация «Здравствуй, Африка!» стала не только рассказом о книге, но и разговором о том, как путешествия расширяют горизонты. Аркадий Рыбак призывает открывать мир, ведь даже в трудные времена красота природы и человеческая искренность напоминают: жизнь продолжается.

— Африка заставляет понять, что всё относительно. Их жизнь без воды и света — это тоже форма существования, — подытоживает автор.

Книгу «Здравствуй, Африка!» можно приобрести в одесском издательстве «Летописец» (площадь Деревянко, 1, 7-й этаж) или напрямую связаться с автором через соцсети. Стоимость книги — 500 гривен…

