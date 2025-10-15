Ключевые моменты:
- В Одессе и Одесской области 16 октября ожидается переменная облачность, без существенных осадков;
- Ветер юго-западный, 5-10 м/с;
- Температура в Одессе ночью 6-8°С, днем 13-15°С;
- Температура по области ночью 3-8°С, днем 10-15°С;
- На автодорогах области видимость хорошая.
Прогноз погоды в Одессе на 16 октября
В Одессе завтра переменная облачность. Без осадков.
Ветер юго-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 6-8°С тепла, днем 13-15°С.
Прогноз погоды в Одесской области на 16 октября
По Одесской области завтра переменная облачность. Без осадков.
Ветер юго-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 3-8°С тепла, днем 10-15°С.
На автодорогах области видимость хорошая.
Автор фото – Анна Баратынская