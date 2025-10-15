Одесса, море, чайки

Ключевые моменты:

  • В Одессе и Одесской области 16 октября ожидается переменная облачность, без существенных осадков;
  • Ветер юго-западный, 5-10 м/с;
  • Температура в Одессе ночью 6-8°С, днем 13-15°С;
  • Температура по области ночью 3-8°С, днем 10-15°С;
  • На автодорогах области видимость хорошая.

Прогноз погоды в Одессе на 16 октября

В Одессе завтра переменная облачность. Без осадков.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 6-8°С тепла, днем 13-15°С.

Прогноз погоды в Одесской области на 16 октября

По Одесской области завтра переменная облачность. Без осадков.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 3-8°С тепла, днем 10-15°С.

На автодорогах области видимость хорошая.

