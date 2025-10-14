Ключевые моменты:

Участники митинга настаивают на увольнении Труханова из-за наличия у него гражданства РФ

Активисты требуют созвать внеочередную сессию горсовета для официального отстранения мэра

Основные требования митингующих

На митинге под горсоветом участники держат плакаты с надписями «Украинская власть в украинском городе» и «Сессия горсовета – уволить Труханова».

Помимо вопроса гражданства, протестующие упоминают неудовлетворительную реакцию городских властей во время наводнения, которое произошло несколько дней назад. Они считают, что местная администрация не справляется с чрезвычайными ситуациями и не обеспечивает надлежащий уровень безопасности и поддержки жителям.

Участники акции единодушны в поддержке создания военной администрации в Одессе, считая, что такой формат управления позволит быстрее решать вопросы безопасности и кризисные ситуации. Они призывают центральную власть назначить главу администрации и предоставить ему необходимые полномочия.

