Ключевые моменты:
- Участники митинга настаивают на увольнении Труханова из-за наличия у него гражданства РФ
- Активисты требуют созвать внеочередную сессию горсовета для официального отстранения мэра
Основные требования митингующих
На митинге под горсоветом участники держат плакаты с надписями «Украинская власть в украинском городе» и «Сессия горсовета – уволить Труханова».
Помимо вопроса гражданства, протестующие упоминают неудовлетворительную реакцию городских властей во время наводнения, которое произошло несколько дней назад. Они считают, что местная администрация не справляется с чрезвычайными ситуациями и не обеспечивает надлежащий уровень безопасности и поддержки жителям.
Участники акции единодушны в поддержке создания военной администрации в Одессе, считая, что такой формат управления позволит быстрее решать вопросы безопасности и кризисные ситуации. Они призывают центральную власть назначить главу администрации и предоставить ему необходимые полномочия.
Читайте также:
- Официально! Труханову лишили украинского гражданства (Обновлено)
- Труханов прокомментировал возможность потери гражданства и дальнейшие планы
- Зеленский анонсировал назначение руководителя военной администрации в Одессе