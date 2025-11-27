Ключевые моменты:

Вадима Шухтина из Одесского областного клинического медицинского центра (больница водников) планируют уволить из-за нарушения условий контракта.

Ревизия выявила финансовые нарушения: аренда по завышенным ценам и ненужные закупки.

Больница скрывала доходы, работали врачи без лицензии.

Шухтин опровергает обвинения.

Сдавал в аренду площади больницы по завышенным ценам

По информации издания Думской, главный врач Одесского областного клинического медицинского центра (известного как больница водников) Вадим Шухтин нарушил условия контракта. Именно поэтому его планируют в ближайшее время уволить.

По результатам ревизии выявлены многочисленные нарушения: несоблюдение бюджетного законодательства, неэффективное управление имуществом и закупок, отклонение от стандартов медицинской помощи.

Особенно вызывают беспокойство финансовые злоупотребления, ведь больница сдавала помещение посторонним организациям по ценам, фактически превышающим договорные. Соответственно, на оплату коммунальных услуг этих арендаторов ушло около 7 млн ​​гривен.

Также в сфере закупок выявлены финансовые нарушения на сумму почти 10 млн. гривен, более 4 млн. гривен пришлось вернуть НСЗУ из-за неправильно оформленных документов.

Однако это еще не все — больница скрывала доходы от предоставления услуг. К примеру, пациентам назначали ненужные консультации и лечение. Кроме того, детей обслуживали врачи без лицензии, а ургентные хирургические вмешательства проводили медики без необходимой сертификации.

Добавим, что в медицинском учреждении не хватает медперсонала и медикаментов для неотложной помощи. Однако в 2024 году центр получил финансирование по чрезвычайным ситуациям. В результате подготовка так и не была проведена, а средства использованы не по назначению.

Стоит отметить, что главный врач заведения опровергает обвинения и настаивает, что условия контракта не нарушались.