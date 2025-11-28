Ключевые моменты:

Масштаб выявления: Среди почти 35 тысяч протестированных пациентов за 10 месяцев 2025 года медики выявили 301 новый случай ВИЧ и подтвердили 542 случая заболевания легких туберкулезом.

Усиление сотрудничества: Городские власти и неправительственные организации обсудили пути усиления сотрудничества, чтобы максимально ускорить направление такого значительного количества вновь выявленных пациентов на лечение.

Детали

Об этом сообщили на официальном канале Одесского городского совета.

Одесса продолжает обеспечивать бесплатный доступ ко всем медицинским услугам в сфере ВИЧ и туберкулеза, поддерживая работу всех городских медучреждений, предлагающих бесплатное обследование.

В общей сложности тестирование на ВИЧ прошли 34 792 пациента. Что касается туберкулеза, то семейные врачи провели скрининговое анкетирование, которое выявило 702 подозрения, из которых 542 случая заболевания легких были подтверждены.

В городском совете состоялась встреча медиков и представителей НПО, на которой обсуждались пути усиления взаимодействия, чтобы обеспечить быстрое направление людей, у которых выявлен положительный статус, на лечение и дальнейший контроль за эпидемиологической ситуацией.

