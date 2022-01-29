Обрушение дома и наш эксклюзив о ледоколе: главные новости Одессы за 28 января

В пятницу, 28 января 2022 года, «Одесская Жизнь» писала о таких важных событиях города и области.

Евросоюз изменит правила въезда. Мы рассказали, к чему готовиться украинским туристам

Экс-режиссер Одесской Оперы Евгений Лавренчук рассказал, чем занимается в Италии под домашним арестом

Заболеваемость ковид растет день ото дня. Так, 28 января января в Одесской области сообщили 2406 заболевших только за сутки

Также стало известно, что Одесская область вышла на 2-е место в Украине по количеству туристов в 2021 году

Ночью под Одессой поймали опасных преступников, покусившихся на почту

В Одессе рухнула стена дома – пострадали три строителя, один из которых умер

Мы объяснили, почему дорожают бензин и дизтопливо и чего ждать автомобилистам, а также как работает реклама, которая бьет прямо в мозг (что такое нейромаркетинг)

А еще рассказали, как мошенники использовали «ковидную тысячу», чтобы обмануть жителя Одессы

И чем и как будут кормить участников первой украинской антарктической миссии на ледоколе «Ноосфера»

Под Одессой зенитчики тренировались сбивать самолеты врага (фоторепортаж)

Наш фотокорреспондент прогулялся по Фонтану, в результате получился такой фоторепортаж: Одесский сквер на Большом Фонтане — зимняя сказка с обезглавленным драконом

ДТЭК «Одесские электросети» оштрафовали за нарушение прав потребителей

Еще мы рассказали о одной из лучших книг Валентина Катаева, который, кстати, является одним из лучших одесских писателей

И традиционно проинформировали одесситов, какие улицы ждет субботний блэкаут 29 января и какой будет погода в этот день: какую погоду спрогнозировали синоптики в Одессе 29 января

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