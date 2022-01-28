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Душа «Ноосферы»: чем и как будут кормить участников первой украинской антарктической миссии (фото)

Душа «Ноосферы»: чем и как будут кормить участников первой украинской антарктической миссии (фото)

Сегодня, 28 января 2022 года, в день открытия Антарктиды, украинское научное судно «Ноосфера» отправляется из порта Одессы в первую антарктическую экспедицию под украинским флагом.
Более четырех месяцев будет длиться поход. За это время судно дважды пересечет Атлантику, проведет ряд исследований, заберет полярников с Антарктической станции «Академик Вернадский». На борту научно-исследовательского судна будут находиться порядка 50 членов команды и ученых из разных стран мира.

Рецепты

Ноосфера, судно

Мы побывали на судне за несколько дней до начала экспедиции с целью заглянуть в его «душу», которая, как и в обычном доме, находится на кухне, то есть – камбузе, и узнали, кто и как все это время будет кормить людей. Ведь правильное и вкусное питание – залог физического и морального здоровья коллектива, который длительное время проведет в замкнутом пространстве и сложных погодных условиях. Кстати, экипаж тут собрался исключительно мужской.

Кухня «Ноосферы»

Ноосфера, кухня11

Помещение, в котором готовят еду, напоминает кухню хорошего ресторана. Так о нем отзывается судовой шеф-повар Алексей Задорожный. Только, в отличие от обычного пищеблока, оборудования на этом камбузе вдвое больше: четыре духовых шкафа, два гриля, два измельчителя и так далее. Все потому, что во время длительного перехода и экстремальных погодных условий, техника может выйти из строя и всегда надо иметь под рукой запасной вариант.

На кухне будут работать трое – шеф-повар, повар и помощник. Судовые повара – с более чем 20-летним опытом работы на пассажирском и торговом флоте. Оба – в предвкушении похода. Говорят, что с удовольствием перешли на работу под родной флаг.

Ноосфера, кухня4

Алексей Задорожный

«Получить в полное распоряжение камбуз, поставить работу под себя – это мечта каждого повара и дорогого стоит. Я ради этого готов немного потерять в зарплате. Ну и гордость быть первыми, для меня это – не пустой звук»,

– делится Алексей.

Ноосфера, кухня5

За работой

Помимо приготовления еды, шеф-повар занимается расчетами калькуляций, составлением меню, закупкой продуктов. А продуктов тут много – две двадцатитонные фуры. Ведь всего надо взять с запасом. К тому же, судно еще подвозит продукты на станцию «Академик Вернадский». Весь этот объем будет загружен на борт и рассортирован вручную. А пока все хранилища вычищены и готовы к приему продуктов.

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Хранилище для продуктов

Ноосфера, кухня

Холодильник для мяса

Для хранения на судне есть морозильники для мяса, специальные хранилища для картофеля (которого берут почти три тонны) и овощей, для сыпучих продуктов и даже «винный погреб», где вина хранятся не только в специальной температуре, но и надежно крепятся (да-да, команде во время переходов положено вино).

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Обед – по расписанию

На судне трехразовое питание: завтрак-обед-ужин. Меню разрабатывается на неделю вперед. В арсенале Алексея Задорожного блюда разных кухонь мира. Так как экипаж интернациональный – украинцы, англичане, латыши, – то и еда должна нравиться всем. На завтрак здесь всегда будут яйца, бекон, сыры, различные хлопья и каша. В обед шеф собирается ежедневно устраивать национальные дни, в том числе и бессарабской кухни. Алексей – выпускник Измаильского высшего специального профессионального училища (бывшая «девятка» – ВПУ №9 ) и знает тонкости приготовления и мамалыги и кавармы. Второй повар, Александр Лукьянченко, помимо прочего, будет заниматься выпечкой свежего хлеба и сладостей.

Ноосфера, ужин

Меню ужина

Так выглядит обычный ужин членов команды – суп, основные блюда и гарнир. На выбор:

  • бараний суп харчо;
  • жареная рыба телапия;
  • тефтели в томатном соусе;
  • «горчичная» курица с ананасами;
  • гречка;
  • булгур;
  • тушеная капуста с беконом.
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Ноосфера, ужин4

В ресторан – каждый день

Ноосфера, ресторан4

Для приема пищи на «Ноосфере» есть несколько помещений – возле кухни, для команды и ресторан, который начинает функционировать, когда на судно заселяются ученые. Еда в ресторан доставляется на специальных лифтах, а далее попадает в руки официантов. Но ресторанного обслуживания и отдельного меню тут не будет, рассказывает Алексей Цвик, отель-менеджер судна, и напоминает, что это не круизный рейс. Тем не менее, многие «радости жизни» будут доступны: это и визиты дружбы в портах захода и на станции, и отмечание государственных праздников.

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Лифт из кухни в ресторан

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Необычная посудомойка

Ресторан, так же как и камбуз, оборудован всем необходимым: от посудомоечной машины до винного шкафа и стационарного пробкооткрывателя. Как нам рассказали, во времена, когда судно принадлежало Британской антарктической миссии, в составе экипажа был даже сомелье.

Ноосфера, ресторан2

Полки для винных бокалов

Особое внимание уделяют мусору. Вернее, его утилизации. И на кухне, и в ресторане расположены специальные измельчители отходов, а все, что не измельчается – тщательно сортируется. Без этой опции, замечает Алексей Цвик, судно просто не примут ни в одном порту мира.

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Ноосфера, ресторан
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Ноосфера, ресторан5
Ноосфера, ресторан6
Ноосфера, ресторан7

После работы каждый может отдохнуть в кают-компании, где расположены бар, игры, проектор, а на стенах висят красивые фотокартины. К тому же на судне в свободном доступе будет интернет-связь. Так что узнать новости и пообщаться с родными и близкими можно будет в любое время. Несмотря на то, что судну уже тридцать лет, по словам членов команды, здесь все сделано людьми и для людей, а буквально два года назад тут был проведен капитальный ремонт помещений.

Ноосфера, кают-компания8

Детские рисунки в коридоре

Каюты ученых и старшего офицерского состава небольшие – чаще всего одноместные, оборудованы всем необходимым. Однако чайники и другие нагревательные приборы держать в каютах категорически запрещается. Но это не значит, что если человеку захотелось выпить чаю вечером или кофе еще до завтрака, он не сможет этого сделать. На «Ноосфере» предусмотрен специальный буфет для тех, кто заканчивает рабочую смену поздно вечером. Также на судне есть круглосуточный доступ к горячим и холодным напиткам, чистой воде, печенью, шоколаду и снекам.

Ноосфера, кают-компания
Ноосфера, кают-компания2
Ноосфера, кают-компания3
Ноосфера, кают-компания4
Ноосфера, кают-компания5
Ноосфера, кают-компания6
Ноосфера, кают-компания7

Но не думайте, что после окончания экспедиции экипаж и команда вернутся с излишками веса. Алексей Цвик говорит, что за день на судне он проходит минимум 15 тысяч шагов – тут нет лифтов, а бегать по рабочим делам приходится очень много. А еще тут есть сауна и два спортивных зала с тренажерами.

Ноосфера – в переводе с греческого «сфера разума», новая, высшая стадия эволюции биосферы. Радует, что команда и ученые будут работать в достойных условиях. Пожелаем же экипажу семь футов под килем и множества открытий!

Ноосфера, судно2

Ноосфера, судно3

Напомним, ранее ледокол «Ноосфера» принадлежал Великобритании и назывался James Clark Ross. А в 2021 году его за символические 5 млн долларов приобрела Украина для доставки людей и грузов на антарктическую станцию «Академик Вернадский» а также для проведения научных исследований мирового океана.

Научно-исследовательское судно «Ноосфера» презентовали 29 октября 2021 года. На церемонии переименования присутствовал президент Владимир Зеленский.

Ранее мы писали о том, что «Ноосфера» снова стоит в Одесском порту.

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Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ

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