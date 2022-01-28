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Одесская область вышла на 2-е место в Украине по количеству туристов в 2021 году

Одесская область вышла на 2-е место в Украине по количеству туристов в 2021 году

В 2021 году, несмотря на все понесенные «карантинные» убытки, Украина заработала на туристическом сборе 244 млн грн. В ТОП-5 лидеров по уплате туристического сбора вошла и Одесская область.

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Так, по данным Государственного агентства развития туризма Украины, за прошедший год в бюджет общин поступило 244 млн грн туристического сбора. Этот показатель на 86,8% превышает данные 2020 года (130,6 млн грн) и на 20% выше аналогичного показателя 2019 года (тогда в бюджет поступило 196 млн грн).

При этом Одесская область в 2021 году заработала на туристах 26,8 млн грн и оказалась на втором месте в пятерке лидеров, уступив лишь Киеву (68 млн грн).

В ТОП-5 лидеров по уплате туристического сбора также вошли Львовская (23 млн грн), Киевская (15,3 млн грн) и Закарпатская (11,7 млн грн) области.

Из указанных 244 млн грн туристического сбора 154 млн грн были уплачены юридическими лицами и еще 90 млн – ФОПами.

Самыми успешными по количеству туристов вполне ожидаемо оказались летние и осенние месяцы. Украинцы оплачивали туристический сбор в размере 30 грн, а иностранцы – 300 грн.

В Госагентстве развития туризма также отмечают, что в 2021 году украинскую границу пересекли почти 4,271 млн иностранцев, что на 26,3% больше по сравнению с 2020 годом. Что касается украинцев, то в прошлом году границу пересекли 14,7 млн наших соотечественников.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, что Одесская область вышла на 3-е место по количеству рекордов в Украине по итогам 2021 года.

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Фото Александра Грабовского

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Редакция ПРОФИЛЬ

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Цей матеріал також доступний українською

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