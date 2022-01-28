Почему дорожают бензин и дизтопливо: чего ждать автомобилистам?

В январе цены на заправках повышались уже два раза. В Одессе бензин А-95 теперь стоит около 33 гривен, а дизтопливо продают за 32 гривны. Эксперты предупреждали, что повышение цен обязательно произойдет, но многих автовладельцев эта ситуация застала врасплох.

Давайте разберемся, от чего зависят цены на топливо и стоит ли ждать их снижения.

Почему так резко выросли цены на бензин и солярку?

Это происходит из-за мировых цен на нефть, а также курса доллара в Украине. В конце января нефть на бирже торговали по 90 долларов за баррель — такого не было с октября 2014 года. Украина закупает топливо за рубежом, поэтому мировые котировки влияют на ценобразование.

Если бы курс доллара в стране оставался прежним, как на протяжении всего прошлого года, то колебания котировок нефти могли пройти незаметно для конечного потребителя. Но из-за постоянной военной угрозы со стороны россиян, на валютном рынке происходят панические продажи, в результате чего инвесторы уходят из страны. Доллар растет в цене и это влияет на закупочные цены нефтепродуктов.

Получился такой «двойной удар» — дорогая нефть и дорогой доллар.

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А что насчет регулирования цен? Разве власти не установили граничные пределы?

Установили. Но эти граничные цены правительство публикует три раза в месяц — каждое 3, 13 и 23 число. То есть они могут меняться, и в январе именно так и произошло.

Начиная с весны прошлого года, Минэкономики рассчитывает цены на топливо в зависимости от:

стоимости нефти и нефтепродуктов на внешних рынках

курса доллара

спроса и предложения на рынке

Единственное что остается без изменений, это уровень наценки для АЗС. Для бензина она не может превышать 5 гривен за литр, а для дизельного топлива — 7 гривен за литр.

Рассмотрим на примере. 23 января Минэкономики опубликовало такие рекомендуемые цены: бензин — 29,25, дизель — 26,84. Это значит, что на заправках максимальная цена топлива будет следующей: бензин — 34,25, дизель — 33,84.

Граничные цены публикуют на сайте Минэкономики в разделе Промышленная политика. Если вы хотите самостоятельно разобраться, заливать вам полный бак автомобиля или немного подождать — отслеживайте динамику нефти и доллара. Когда графики ползут вверх, делайте выводы:

Цена бензина и дизеля может стать прежней?

Это возможно, но не так быстро. Сейчас цена нефти на мировых рынках начала снижаться до 85 долларов за баррель. По словам директора консалтинговой компании «А-95» Сергея Куюна, если этот уровень сохранится, то можно рассчитывать на охлаждение и внутреннего рынка нефтепродуктов. Однако, курс доллара может помешать снижению цен на топливо — если он продолжит расти (а пока доллар так и делает), то для автовладельцев ничего не изменится.

Минэкономики в 90% случаев рекомендует повышать цены на топливо, уверен директор аналитического центра «Психея» Геннадий Рябцев. Скорее всего, когда придет время следующего обновления граничных цен, стоимость бензина и дизеля снова вырастет. Потенциал для роста пока сохраняется.

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