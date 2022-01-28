Измаильский стрелок и пожар на Дерибасовской: главные новости Одессы за 27 января

В четверг, 27 января 2022 года, украинское информпространство потрясла новость о жестоком расстреле нацгвардейцем из Одесской области своих сослуживцев на заводе в Днепре… Но это далеко не все важные новости за этот день.

На днепровском заводе «Южмаш» военнослужащий Нацгвардии устроил массовый расстрел своих сослуживцев. В результате погибли четверо нацгвардейцев и одна работница завода. За жизнь еще двух человек борются медики. Всего пострадали 10 человек.

В Днепре ввели план перехвата «Сирена» и вскоре подозреваемого задержали – им оказался уроженец Измаильского района Одесской области Артем Рябчук.

Позже в Госбюро расследований сообщили, что Артем Рябчук сдался правоохранителям самостоятельно, после чего рассказал, как расстреливал людей.

В Одесской области, вблизи села Тузлы Белгород-Днестровского района, испытывают опытные образцы вооружения. Испытания продлятся почти три недели.

Между тем, в Одессе насчитывается 353 защитных сооружения всех форм собственности. Помимо этого, в мэрии полагают, что в случае вероятных военных действий одесситы смогут использовать в качестве бомбоубежищ подземные переходы, паркинги и прочие сооружения.

А «Одессагаз-Поставка» напоминает о том, что незаконное пользование природным газом влечет за собой штрафные санкции.

А еще мы узнавали, почему одесситы получили «предынфарктные» платежки.

Исполком одесского горсовета таки решил отселить одесситов, чьи дома мешают строительству дороги в порт.

Кроме того, специалисты проведут экспертизу состояния 6-ти одесских мостов.

27 января Одесса понесла очередную невосполнимую утрату: скончался член Национального союза журналистов Украины, член Национального союза фотохудожников Украины, член Гильдии собственных корреспондентов, автор тематических фотовыставок об Одессе Леонид Сидорский. А ведь всего несколько дней назад Леонид Семенович отметил свое 80-летие и строил творческие планы…

Вечером 27 января в центре Одессы задымился дом-памятник архитектуры на углу Дерибасовской и Екатерининской. Как выяснилось, причиной стали отложения в дымоходе печи расположенного в здании ресторана «AliBABA». На месте трудились несколько пожарных расчетов. И, к счастью, эта история закончилась благополучно.

Цей матеріал також доступний українською