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Коронавирус в Одесской области 28 января: зараженных очень много, умерших – мало

Коронавирус в Одесской области 28 января: зараженных очень много, умерших – мало

По состоянию на утро пятницы, 28 января 2022 года, в Одесской области, как и в целом в Украине, число зараженных коронавирусом стремительно увеличивается. Штамм «Омикрон» распространяется весьма стремительно. Единственный «плюс» – небольшое количество смертей.

Коронавирус в Одесской области 28 января

Рецепты

Согласно приведенным Минздравом Украины данным, за прошедшие сутки, 27 января, в Одесской области официально выявили 2406 новых случаев заражения коронавирусом тогда как днем ранее их было 1939. Общее число зараженных в области на сегодняшний день достигло 256 396.

При этом стоит отметить, что случаев смерти от коронавирусной болезни относительно немного – так, за прошедшие сутки их было 4, а днем ранее – 8. В целом в регионе на сегодня зарегистрировано 5708 случаев смерти от COVID-19.

За минувшие сутки выздоровели от этой опасной болезни 210 жителей Одесчины (днем ранее 217), что намного меньше, чем случаев заражения. То есть о положительной динамике в настоящее время нет и речи. Всего с начала пандемии COVID-19 этот вирус успешно побороли 232 336 жителей Одесской области. До сих порт болеют 18 352 человека.

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Коронавирус в Украине 28 января

По данным Минздрава, в целом до Украине на утро 28 января официально зарегистрирован очередной антирекорд – целых 34 408 новых случае заражения коронавирусом (сутками ранее – 32 393). Таким образом, на сегодня в стране 3 980 610 зараженных.

За прошедшие сутки от последствий коронавируса в Украине умерли 144 больных (днем ранее – 154). Всего от последствий COVID-19 скончались 99 882 больных.

При этом выздоровели 6 142 больных за сутки и 3 608 094 с начала пандемии.

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Фото из открытых источников

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Редакция ПРОФИЛЬ

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