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Евросоюз меняет правила въезда в страны ЕС: к чему готовиться украинским туристам?

Евросоюз меняет правила въезда в страны ЕС: к чему готовиться украинским туристам?

С 1 февраля 2022 года в Европейском Союзе (ЕС) вступят в силу новые правила въезда для иностранцев. Теперь разрешение на посещение стран ЕС будет определяться на основании индивидуального статуса человека, а не до эпидемической ситуации в стране, откуда путешествует турист. Исключения будут касаться только тех государств, где активно распространяется коронавирус.

Рецепты

Такие изменения рекомендовал Совет ЕС. Соответствующее уведомление обнародовано на сайте Европейского совета.

Так, с 1 февраля 2022 года главными основаниями для въезда в страны ЕС станут:

  • сертификат о прививке вакциной, одобренной на европейском уровне, при условии, что с момента последней дозы прошло не менее 14-ти и не более 270 дней, или если турист получил бустерную дозу вакцины от COVID-19;
  • отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус. Тест должен быть сделан не более чем за 72 часа до пересечения границы. Также подходит отрицательный результат экспресс-теста на антиген к COVID-19, который действителен в течение суток;
  • документ о выздоровлении COVID-19 с указанием, что со дня первого положительного результата теста прошло более 180 дней.

Эта информация должна быть подтверждена цифровыми сертификатами ЕС. Отметим, что граждане Украины в качестве цифрового сертификата ЕС могут использовать международный цифровой сертификат о вакцинации в приложении «Дія», так как он признан Евросоюзом.

При отсутствии цифрового сертификата путешественников могут обязать пройти ПЦР- или экспресс-тестирование до или после прибытия в ЕС в течение 24 часов. От обязательного тестирования освобождаются дети до 12 лет и транзитные пассажиры.

Указанные выше требования не относятся к следующим категориям иностранцев:

  • путешественники с особым статусом (например, медицинские работники, дипломаты, сезонные работники, исследователи в области здравоохранения и т.п.);
  • люди, ежедневно или еженедельно пересекающие границу до дороге на работу и домой;
  • дети до 12 лет.

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Фото: welcometimes.ru

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Редакция ПРОФИЛЬ

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