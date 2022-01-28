Одесский сквер на Большом Фонтане: зимняя сказка с обезглавленным драконом (фоторепортаж)

В Одессе нет того, что принято называть Поляной сказок, а вот сказочные островки имеются. Это такие места, где герои сказок собираются вместе и приветствуют посетителей. Один такой островок появился не так давно в сквере, который именуется «Сквер на 7-й станции Большого Фонтана». Один из сказочных персонажей на днях был обезглавлен. Такая вот зимняя сказочка получилась…

Сквер на 7-й станции Большого Фонтана в 2019 году превратился из убогого в такой, что можно назвать оазисом. Он стал счастливчиком – одержал победу в «Общественном бюджете», и проект его преображения был реализован.

Он хорош и летом, и в эти снежные зимние дни, сюда приходят отдохнуть, поиграть с детьми на новой детской площадке и даже позаниматься спортом, потому как и современная спортивная площадка здесь тоже появилась.

Тут вам и удобные дорожки, и кусты-деревья, и новейшие удобные скамейки, и собственный фонтан, и исправно работающие светильники.

Ну а настоящей изюминкой обновленного сквера и стала мини-полянка со сказочными героями. Их выполнили из дерева одесские мастера Сергей Вук (Вуколов) и Овнан Манукян.

И «главой» этой сказочной команды был, конечно же, очаровательный дракон, которого местные жители величали «наш Дракоша». На днях над Дракошей потрудились вандалы. Они его обезглавили. Что получилось – смотрите на наших фото.

При этом отметим, что голову Дракоше не просто оторвали, а аккуратно отрезали, судя по всему, специальным инструментом. Так что, сдается, голова дракона украшает или чей-то участок, или квартиру…

Помнится, когда сквер только преобразился, один из местных жителей выразил корреспонденту «Одесской жизни» беспокойство: как будут «переживать» эти деревянные чудеса погодные катаклизмы и не испортят или не украдут ли их вандалы?

Как в воду глядел…

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