В Одессе рухнула стена жилого дома – есть пострадавшие (фото)

Сегодня утром, 28 января 2022 года, в Одессе произошло очередное обрушение – рухнула стена жилого дома на улице Хуторской.

Об этом пишет Телеграм-канал «Новини.LIVE Odesa».

Как сообщается, в результате обрушения пострадали два человека – сейчас ими занимаются медики.

На место ЧП прибыли спасатели, чтобы оперативно разобрать завалы.

Как отмечают в комментариях одесситы, в прошлом году в обвалившейся части здания был пожар.

Также пишут, что рядом с домом находится детская площадка и «все время много детей возле этого дома».

Подробности происшествия уточняются.

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