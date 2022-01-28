В Одессе рухнула стена жилого дома – есть пострадавшие (фото)

Сегодня утром, 28 января 2022 года, в Одессе произошло очередное обрушение – рухнула стена жилого дома на улице Хуторской.
Об этом пишет Телеграм-канал «Новини.LIVE Odesa».
Как сообщается, в результате обрушения пострадали два человека – сейчас ими занимаются медики.
На место ЧП прибыли спасатели, чтобы оперативно разобрать завалы.
Как отмечают в комментариях одесситы, в прошлом году в обвалившейся части здания был пожар.
Также пишут, что рядом с домом находится детская площадка и «все время много детей возле этого дома».
Подробности происшествия уточняются.
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