Отключения света в Одессе: какие улицы ждет субботний блэкаут 29 января

Завтра, в субботу, 22 января 2022 года, одесские энергетики запланировали отключение электричества на некоторых улицах города. Причина — проведение плановых работ.
Об этом сообщает сайт «Блэкаут» со ссылкой на компанию «ДТЭК Одесские электросети».
Так, без электричества останутся:
- Лейтенанта Шмидта улица
15, 17
С 09:00 по 19:00
- Малая Арнаутская улица
36, 38, 40, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59
С 09:00 по 19:00
- Осипова улица
39, 41, 43, 45, 50, корп.52, 50/
С 09:00 по 19:00
- Пантелеймоновская улица
56
С 09:00 по 19:00
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