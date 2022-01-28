Под Одессой зенитчики тренировались сбивать самолеты врага (фоторепортаж)

Военнослужащие подразделений ПВО провели тренировку по прикрытию важных объектов и недопущению высадки воздушных десантов в южных областях Украины.

Об этом сообщили в служба связей с общественностью оперативного командования (ОК) «Юг».

Командиры мобильных огневых групп на местности отработали практические действия бойцов при нападении условного воздушного и наземного противника.

Также воины-зенитчики тренировались оперативно выдвигаться в район выполнения задач, занимать там, а также оборудовать и менять позиции.

В ОК «Юг» сообщили, что тренировка прошла успешно. И это стало возможным потому, что подразделения противовоздушной обороны укомплектованы военнослужащими, большинство из которых имеют боевой опыт при выполнении задач в зоне проведения АТО/ООС.

Все участники учений показали, что способными действовать автономно на значительном расстоянии от постоянного пункта дислокации.

Недавно «Одесская Жизнь» сообщала, что на полигоне в Белгород-Днестровском районе сейчас проходят испытания новых украинских вооружений и техники.

Ранее «Одесская Жизнь» писала, что в Одесской области успешно прошли испытания нового ракетного комплекса украинской разработки. Речь в новости шла о комплексе крылатых ракет “Нептун” для поражения морских и береговых целей.

Также в Одесской области проходили испытательные запуски из ракетных комплексов «Ольха-Р» и «Ольха-М. Это новые украинские реактивные системы залпового огня (РСЗО) с новым корректируемым боеприпасом.

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Фото службы связей с общественностью оперативного командования «Юг»

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