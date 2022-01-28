Ночью под Одессой поймали опасных преступников, покусившихся на почту (фото)

Сегодня ночью, 28 января 2022 года, в Одесской области полицейские поймали двух опасных преступников – они пытались обокрасть почтовое отделение в селе Нерубальском.

Об этом сообщил глава одесской дирекции «Укрпочты» Сергей Дрозд.

«Сегодня хочу сказать огромное спасибо Нацполиции в Одесской области! Ночью, при ограблении отделения в с. Нерубальское, были пойманы опасные преступники»,

– написал он на своей странице в Facebook.

Также Сергей Дрозд отметил, что двое матерых негодяев были пойманы буквально на месте преступления. Ранее оба были неоднократно судимы, в том числе один – за убийство.

Как заверил глава дирекции, все имущество «Укрпочты» и клиентов удалось спасти.

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Фото с Facebook-страницы Сергея Дрозда

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