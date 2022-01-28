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ДТЭК «Одесские электросети» оштрафовали за нарушение прав потребителей

ДТЭК «Одесские электросети» оштрафовали за нарушение прав потребителей

Причиной штрафных санкций от НКРЭКУ стало нарушение условий и сроков подключения потребителей к сетям, на что поступали многочисленные жалобы от одесситов.

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Об этом сообщила пресс-служба Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ)

НКРЭКУ оштрафовала четырех операторов систем распределения (облэнерго) почти на 600 тыс. грн за нарушение условий и сроков подключения потребителей к сетям.

После жалоб от потребителей регулятор провел проверки ЧАО «ПЭЭС «Центральная энергетическая компания», ЧАО «Черкассыоблэнерго», АО «Укрзализныця» и АО «ДТЭК «Одесские электросети».

НКРЭКУ оштрафовала компании на общую сумму 595 тыс. грн и обязала устранить выявленные при проверке нарушения и сообщить об этом потребителю.

Нацкомиссия также призвала потребителей обращаться к ней с письменным заявлением в случае нарушения их прав со стороны облэнерго.

Источник: «На пенсии»

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что общественная организация «Cпільна мета» обратилась в Нацкомиссию госрегулирования в сферах энергетики и коммунальных услуг. Активисты требуют от чиновников разобраться, почему во многих одесских новостройках жильцам приходится платить за электричество по промышленным тарифам, которые больше потребительских в несколько раз.

Ранее мы сообщали, что в мэрии Одессы пообещали помочь жильцам домов, которые перекрыли дорогу из-за света.

Напомним, что 20 декабря, в Одессе жильцы двух домов на улице Сахарова, перекрыли перекресток улиц Семена Палия и Марсельской на поселке Котовского. Участники акции требовали от ДТЭК перевести их со строительного тарифа на электричество.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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