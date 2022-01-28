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Погода в Одессе 29 января: синоптики прогнозируют приятную погоду

Погода в Одессе 29 января: синоптики прогнозируют приятную погоду

В субботу, 29 января, в Одессе осадков не ожидается, температура днем до 4 градусов тепла

Рецепты

Прогноз погоды предоставлен Гидрометцентром Черного и Азовского морей.

По информации синоптиков, 29 января 2022 года в г. Одессе будет облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью от 1°C мороза до 1°C тепла, днем ​​2-4°C тепла.

Погода в Одесской области 29 января

В Одесской области 29 января будет:

  • Облачно с прояснениями.
  • Без существенных осадков.
  • Ночью и утром местами гололедица.
  • Ветер северо-западный, 9-14 м/с, ночью местами порывы 15-17 м/с.
  • Температура ночью от 4°C мороза до 1°C тепла, днем ​​1-6°C тепла.

На автодорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км, гололедица.

Читайте также: Погода в Одессе на неделю: прогноз на 24-30 января

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Редакция ПРОФИЛЬ

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