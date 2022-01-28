Погода в Одессе 29 января: синоптики прогнозируют приятную погоду

Погода в Одессе: что обещают синоптики в пятницу, 28 января По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в пятницу, 28 января 2022 года, в Одессе и Одесской области сохранится облачная и холодная погода. Возможны осадки. На дорогах гололедица. ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе: в четверг, 27 января, сохранится гололедица Завтра, в четверг, 27 января 2022 года, в Одессе и Одесской области ожидается облачная погода с прояснениями. На дорогах сохранится гололедица.

Об этом информирует Гидрометцентр Черного и Азовского морей. ПОДРОБНЕЕ