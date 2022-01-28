Погода в Одессе 29 января: синоптики прогнозируют приятную погоду

В субботу, 29 января, в Одессе осадков не ожидается, температура днем до 4 градусов тепла
Прогноз погоды предоставлен Гидрометцентром Черного и Азовского морей.
По информации синоптиков, 29 января 2022 года в г. Одессе будет облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью от 1°C мороза до 1°C тепла, днем 2-4°C тепла.
Погода в Одесской области 29 января
В Одесской области 29 января будет:
- Облачно с прояснениями.
- Без существенных осадков.
- Ночью и утром местами гололедица.
- Ветер северо-западный, 9-14 м/с, ночью местами порывы 15-17 м/с.
- Температура ночью от 4°C мороза до 1°C тепла, днем 1-6°C тепла.
На автодорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км, гололедица.
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