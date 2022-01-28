Книжная полка одессита: одна из лучших книг Валентина Катаева

К 125-летию Валентина Катаева предлагаем вам к прочтению прекрасную его книгу (и это не «Белеет парус одинокий»). А ещё кратко рассказываем, почему к этому автору до сих пор многие относятся неоднозначно, и как бывает непредсказуема судьба.

Для многих имя Валентина Катаева в первую очередь ассоциируется с повестью «Белеет парус одинокий». И эта трогательная история дружбы Пети и Гаврика – мальчиков из двух разных миров, но живущих в одной Одессе – однозначно рекомендуется к прочтению. Здесь и автобиографические мотивы, и революция 1905 года, и много чисто одесских моментов, помогающих посмотреть на наш город немного иначе.

Но сегодня мы рекомендуем вам удивительную книгу Валентина Катаева «Алмазный мой венец», написанную в 1975-77 годах. Жанр произведения определялся критиками как «повесть», «мемуарный роман-памфлет», «роман-загадка», «роман с ключом», «мемуарно-художественная книга», «книга памяти», «автобиографическая проза». Сам Катаев неоднократно заявлял, что не считает «Венец» мемуарным произведением: «Умоляю читателей не воспринимать мою работу как мемуары… Это свободный полёт моей фантазии, основанный на истинных происшествиях, быть может, и не совсем точно сохранившихся в моей памяти». Но книга действительно автобиографична. Это история о литературной жизни Москвы, Одессы и Харькова 1920-х годов. Вернее даже о людях, с которыми Катаева сводила судьба. При этом автор не называет имён, но в босоножке угадывается Айседора Дункан, в ключике – Юрий Олеша, в королевиче – Сергей Есенин, в Командоре – Владимир Маяковский и так далее. Начав читать «Алмазный мой венец», вы будто попадаете в другой мир и буквально плаваете по волнам памяти – чужой, но очень интересной.

Здесь же стоит отметить, что в советское время писателя часто обвиняли в конформизме, а многие его произведения были созданы, скорее, для «галочки». Катаев и сам это признавал. Не желая рисковать жизнью и свободой – как личной, так и своей семьи – он выбрал путь, как может показаться, наименьшего сопротивления. Но это не означало, что он «переобулся» и забыл своих друзей и своё прошлое – имея возможность помогать, он не оставался равнодушным к чужим бедам. Юрий Олеша, который не смог пойти по подобному пути, когда-то сказал: «Мой гений талантливее твоего, но твой гений сильнее». Как бы там ни было, Катаев действительно достоин того, чтобы его помнили и читали сегодня.

Валя Катаев родился 28 января 1897 года в Одессе. По воспоминаниям современников уже к девяти годам у него были тетрадочки, нахально подписанные как «Проза», «Поэзия», «Воспоминания». С раннего детства он увлёкся литературой и многочисленным своим подружкам – а влюблялся он часто и страстно – писал трогательные любовные стихотворения в модные тогда девичьи альбомы. «Валька бегал за всеми девочками в Отраде» – так вспоминали о совсем юном Катаеве многие. А сам он рассказывал, что «вечной влюбленности я был подвержен с детства, когда не было дня, чтобы я не был в кого-нибудь влюблен … Мой донжуанский список состоял почти из всех знакомых девочек, перечислять которых нет никакого смысла».

Но, как гласит фраза из «Золотого телёнка», «Судьба играет человеком, а человек играет на трубе» – в 15 лет Валентин пригласил Ирен Алексинскую (девочку с сиреневым именем – так он выводил её в своих стихотворениях) на первое настоящее свидание, а уже в 17 лет — вступил добровольцем-вольноопределяющимся в действующую армию и стал участником Первой мировой войны. Тогда Катаев впервые увидел изнанку жизни, а сколько ещё ему предстояло. Яркий, задорный, весёлый и влюбчивый парень прожил непростую жизнь, к которой, кажется судьба его не готовила. Но он учился выживать как мог.

«Катаев – превосходный писатель. Конечно, есть издержки метода. Конечно, в жизни он бывал и конформистом, и предателем иногда по отношению к друзьям, но он написал несколько гениальных книг… У него была простая позиция: он должен выжить, выжить и кормить семью, и спасти талант, и писать, поэтому множество мелких личных предательств (известно, что он перед Зощенко на коленях стоял и молил о прощении) не воспринималось им как недопустимая плата за выживание, это была плата допустимая. К тому же он побывал очень рано на войне, ещё в 1914 году вольноопределяющимся, понюхал там фосгена и всю жизнь кашлял из-за этого; побывал и на фронтах Гражданской войны в агитпоезде. Он знал, что такое смерть… И знал, что жизнь очень драгоценна, и с нею не шутил.

К тому же, больших подлостей того масштаба, не знаю, как за Лесючевским (доносчиком) или как за Зелинским, зарезавшим книгу Цветаевой, — такого за ним нет. Он помогал Мандельштаму, в том числе деньгами, он вывел очень многих замечательных авторов на сцену, когда он редактировал «Юность» (с) Дмитрий Быков.

Но в любом случае, лучше всего об авторе говорят его собственные книги. И «Алмазный мой венец» вряд ли оставит вас равнодушными. Читайте с удовольствием и делитесь впечатлениями.

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